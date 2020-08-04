Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Вести Подмосковья 17

По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками.