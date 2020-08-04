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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками.В источнике
С чего всё началось
Как выяснили
 авторы расследования, госслужащие используют процедуру целевого обучения, чтобы пристроить своих родственников на учёбу в обход общих правил.
Секрет фирмы3 августа в 07:05
Подробнее о событии
Новая газета

Депутат Госдумы заявил о необходимости проверить зачисление родственников чиновников в престижные вузы по целевому приему

Новая газета3 августа в 14:51
URA.Ru

Раскрыта схема поступления детей чиновников в престижные вузы. В Госдуме хотят проверить

URA.Ru3 августа в 16:40
Дождь

Расследование: российские чиновники используют целевой набор для зачисления родственников в вузы

Дождь3 августа в 16:34
РИА Новости

В ВШЭ заявили об отсутствии информации о родственных связях абитуриентов

РИА Новостивчера в 05:37
BFM.ru

СМИ: руководители госструктур от своих организаций отправляли своих детей учиться в престижные вузы без конкурса

BFM.ru3 августа в 12:23
Lenta.ru

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Lenta.ru3 августа в 12:19
Эхо Москвы

Группа журналистов выяснила, что дети некоторых чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору

Эхо Москвы3 августа в 11:24
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Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM18:01
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ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 7,4%

Минимальная ставка доступна клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок и которые не попадают под программы господдержки.
ИА БанкИнформСервис03:32
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Министр Костин: В регионе не допущено смертей от коронавируса на дому

«В области не допущено ни одной смерти от коронавируса на дому», - подчеркнул Костин, но все же остановился на двух последних случаях гибели от инфекции, когда люди некоторое время занимались самолечением.
Четвертая Властьвчера в 11:56
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В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка

По данным следствия, накануне вечером ребенок находился на земельном участке по улице Армавирской поселка Дагомыс, арендованном одной из коммерческих организаций, где руководство фирмы установило вольер, в котором содержались два диких медведя.
Российская газета03:17
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