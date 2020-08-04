Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
По данным журналистов, проводивших расследование, удалось подтвердить уже 102 случая, когда дети или другие родственники чиновников получили бюджетное место в вузе по целевой программе от ведомств, возглавляемых этими же чиновниками.В источнике
С чего всё началось
Как выяснили
авторы расследования, госслужащие используют процедуру целевого обучения, чтобы пристроить своих родственников на учёбу в обход общих правил.
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