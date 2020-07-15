Коронавирус
Цензуры.НетБолее 100 штаммов коронавируса выделено в России
В ходе заседания координационного совета правительства по борьбе с распространением коронавируса в России чиновница отметила, что ведётся глобальный мониторинг изменчивости COVID-19. Голикова отметила, что данные, полученные российскими учёными, станут заметным вкладом в эту работу.
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Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 06:16
Политика
Самарец Михаил Дегтярев может стать главой Хабаровского края
Временно кресло губернатора Хабаровского края может занять депутат Государственной Думы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
ГТРК Самара вчера в 07:32
Авто
Kia начала производить в России новую модель K5
В компании официально объявили о старте серийного производства седана K5 новой генерации.
Tvoe-avto.com 08:12
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у 26% россиян
Иммунитет к коронавирусу есть более чем у четверти россиян. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 09:33
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Футбол
Крылья Советов — Краснодар 0:0
"Краснодар" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 13:01
Финансы
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен.
Известия 11:30
Здоровье
Еще один человек погиб от COVID-19: публикуем новые данные по коронавирусу в крае
По данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1,2%. Всего случаи заболевания зарегистрированы в 59 муниципальных образованиях края.
НГС24 03:55
Политика
Рэпер Канье Уэст отказался от участия в выборах президента США
Американский рэпер Канье Уэст принял решение не участвовать в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает журнал Intelligencer.
Вечерняя Москва 10:04
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Экономика
Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%.
Ведомости 08:13
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Кино
Netflix впервые назвал 10 своих самых популярных фильмов
Представители Netflix впервые раскрыли топ-10 самых популярных оригинальных фильмов на сервисе.
Игромания.ру 10:59
Шоу-бизнес
Роман Арзамасовой с Авербухом мог начаться до ее совершеннолетия
Ведущая шоу "Фигурвью" Елена Родина в новом интервью заявила, что актриса Лиза Арзамасова начала встречаться с фигуристом Ильей Авербухом еще до своего совершеннолетия.
Газета.Ru 07:17
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
В Москве на Пушкинской площади оппозиция начала сбор подписей под коллективным иском в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 13:06
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Общество
Роспотребнадзор сохранил изоляцию для прибывающих вывозными рейсами
Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой от 15 июля, изоляции на 14 дней подлежат россияне, прилетающие вывозными рейсами, лица без гражданства и иностранцы, прибывающие в Россию на работу.
47 новостей 11:37
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по повышению доступности лекарств
"Единая Россия" разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств в РФ, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
РИА Новости 10:34
Политика
Путин и Меркель обсудили выполнение Минских соглашений
Общественная служба новостей 10:48
Экономика
ЦБ РФ: ВВП России во втором квартале сократился на 9,5-10%
Снижение ВВП России во втором квартале 2020 года оценивается Центробанком в 9,5-10% в годовом выражении, следует из бюллетеня "О чем говорят тренды", который опубликован на сайте регулятора.
Народные новости 08:50
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Гаджеты
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 06:18
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
Эффективная квота по сокращению производства сырья в августе составит около 8,5 млн баррелей в сутки Снижение ограничений добычи нефти, которые действовали в июне, не должно привести к увеличению экспорта, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК +.
РБК 11:22