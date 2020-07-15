Коронавирус
Москва 24Более 100 штаммов коронавируса выделили российские ученые
Российские ученые выделили более 100 штаммов коронавируса, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову.
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Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
Газета.Ru 08:57
Политика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
Гаджеты
Xiaomi представила глобальную версию браслета Mi Band 5
Первым делом Xiaomi представила глобальную версию фитнес-браслета нового поколения под названием Mi Band 5. Одним из главных преимуществ нового трекера стал увеличенный на 20% экран, по сравнению с браслетом 4-го поколения.
ITZine.ru 08:47
Здоровье
В Астрахани в ближайшие дни не планируют открывать кафе и кинотеатры
Достигнута договорённость с частным учреждением здравоохранения "Медико-санитарная часть" о возможности открытия на её базе дополнительного ковидного госпиталя на 155 коек.
Канал 7+ 06:30
Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета вчера в 04:07
Футбол
«Арсенал» обыграл «Урал» в выездном матче чемпионата России
Тульский "Арсенал" переиграл екатеринбургский "Урал" в матче 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 10:57
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском 08:34
Финансы
Курсы иностранных валют вновь выросли
Курсы иностранных валют на среду выросли по сравнению с показателями на вторник. Вчера курс доллара снизился на 0,48% — до 70,75 рубля.
Самара-ГИС 03:00
Космос
В Японии нашли фрагменты упавшего метеорита
На днях в японском городе Нарасино местные жители обнаружили осколки неизвестного происхождения и пришли к выводу, что это – частицы упавшего метеорита.
Территория новостей 10:42
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителя России с 15 июля 2020 года могут начислить две выплаты более 21 000 рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
Политика
Трамп заявил о желании встретиться с Путиным до выборов в США
Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до американских президентских выборов, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Известия 10:13
Футбол
В «Уфе» выявлены новые заболевшие коронавирусом
В футбольном клубе "Уфа" еще два человека заболели коронавирусом, но матч против "Динамо" состоится.
Российская газета 10:05
Гаджеты
Представлена компактная клавиатура Razer Huntsman Mini
Игромания.ру 08:49
Происшествия
Замгендиректора «Почты России» не признал вину в превышении полномочий
Заместитель гендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков не признаёт вину в превышении должностных полномочий.
RT на русском 10:30
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Авто
Китайский внедорожник BJ80 вышел на тесты
Китайский автомобильный гигант BAIC Motors намерен представить на рынке новую версию внедорожника BJ80 с трехдверным кузовом.
Rusargument 11:30
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые начали свою трудовую деятельность при СССР могут получить по 1% от пенсионного капитала, за каждый отработанный год до 1 января 1991 года.
ToDay News Ufa 11:27
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Vprognoze.ru 08:03
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
Avtovesti.com 02:50
Политика
В Баку прошла акция в поддержку азербайджанской армии
Городовой 05:26
Политика
Китай введет санкции против США в ответ на указ Трампа по Гонконгу
В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
Российская газета 01:54
Футбол
Аршавин хочет стать президентом «Зенита»
Как сообщает BetOn, популярный российский футболист Андрей Аршавин хочет занять должность президента питерского «Зенита».
CT news 08:31
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 09:50
Общество
Пушкина назвала поправки в Семейный кодекс противоречащими Конституции
Поправки в Семейный кодекс, предложенные сенатором Еленой Мизулиной, противоречат Конституции России.
РБК 06:48
Шоу-бизнес
Айза Анохина извинилась за интервью Собчак о Чечне
Блогер Айза Анохина принесла "свои очень глубочайшие извинения всем представителям Чеченской республики" за интервью, которое она на днях дала телеведущей Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 10:32