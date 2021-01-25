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Почти 99 млн рублей получит Нижегородская область для поддержки хлебопеков и мукомолов

Всего регионам страны планируется выделить 4,7 млрд рублей. По информации правительства РФ, субсидии должны помочь стабилизировать цены на хлебобулочные изделия. Нижегородская область получит 48,4 млн рублей для компенсации части затрат на закупку продовольственной пшеницы.В источнике
С чего всё началось
«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении
.
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