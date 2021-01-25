Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2% и снижением индекса МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен blue chips на фоне ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии, снижения нефти на фоне ожиданий падения спроса в условиях продолжающегося заболевания COVID-19 в мире, а также введения карантинов и сложностей с доставкой вакцин; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,3%, долларовый РТС подрос на 0,2%.