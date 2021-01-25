На компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности затрат на реализацию произведенной продукции регион получит 50,153 млн рублей. Напомним, в начале января хлеб и хлебобулочные изделия в Нижегородской области подешевели по сравнению с концом декабря.

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С чего всё началось «В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении RT на русском 24 января в 03:14