Нижегородская область получит 99 млн рублей на поддержку мукомолов и хлебопеков
На компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности затрат на реализацию произведенной продукции регион получит 50,153 млн рублей. Напомним, в начале января хлеб и хлебобулочные изделия в Нижегородской области подешевели по сравнению с концом декабря.В источнике
С чего всё началось
«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении
.
Подробнее о событии
На поддержку хлебопеков и мукомолов Татарстана направят более 114 млн рублей
Татар-информ24 января в 06:02
Правительство выделит 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий
Газета.Ru24 января в 05:46
На поддержку татарстанских хлебопеков и мукомолов выделят более 114 млн рублей
Московский Комсомолец24 января в 09:00
Кабмин направит 4,7 млрд рублей на поддержку хлебопекарных предприятий
RT на русском24 января в 03:14