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Нижегородская область получит 99 млн рублей на поддержку мукомолов и хлебопеков

На компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности затрат на реализацию произведенной продукции регион получит 50,153 млн рублей. Напомним, в начале января хлеб и хлебобулочные изделия в Нижегородской области подешевели по сравнению с концом декабря.В источнике
С чего всё началось
«В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении
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