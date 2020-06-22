Политика

REGNUMREGNUMБолее 10% американцев считают, что США воевали с Россией до 1945 года

Правильно ответили меньше трети опрошенных. При этом 77% респондентов указали, что Германия была главным противником США во Второй мировой войне. Однако 11% считают, что США воевали с Россией, а 5% — что война шла с Китаем.
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Каждый десятый американец считает, что противником США в войне была Россия

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Эксперт: в США –«абстрактное представление» об истории Второй мировой

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Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

Авиакомпания "Россия" 22 июня выполнила первый туристический рейс в Сочи из московского аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов.
РИА Новости 06:34
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Происшествия

Волейболист сборной России напал на водителя в Москве

Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:59
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Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
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Политика

Руководители района 22 июня возложили цветы к мемориалу 50-й армии

Глава района Владимир Латышев, и.о.главы администрации Олег Воронин, заместитель главы администрации Александр Фроловичев, глава администрации Крыжинского поселения Василий Куриленко возложили цвету к мемориалу 50-й армии на реке Угости.
Жуковские новости 04:10
Происшествия

На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

РИА Новости 07:05
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Общество

Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

Российская газета 06:52
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
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Теннис

Тест тренера Джоковича на коронавирус дал положительный результат

Тест на коронавирус фитнес-тренера первой ракетки мира Новака Джоковича Марко Панини дал положительный результат, сообщает Sport Klub.
Газета.Ru 04:32
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отписку от Решетовой в Instagram

Как оказалось, мама возлюбленного Анастасии, известного рэпера Тимати никогда не была подписана на Решетову.
Bimru.ru 07:13
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Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,1K
Общество

Парад Победы отменен в Краснодаре

Торжество в честь 75-летия Победы пройдет только в Новороссийске В городе-герое Новороссийске 24 июня 2020 года пройдет парад в честь 75-летия Победы, а также будет дан праздничный салют.
Кубань-Информ 05:42
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Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
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Общество

Чувашия простилась с Михаилом Игнатьевым

Правда ПФО вчера в 10:01
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Общество

ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости 04:29
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Политика

Верховный суд отказался принять третий иск о «преступлении» Путина

Верховный суд отказался принять иск депутатов Мосгордумы к президенту России Владимиру Путину, оспаривающий указ о проведении голосования по Конституции 1 июля.
Русская Планета 04:41
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Общество

Правительство упростит порядок предоставления госуслуг в стране

Как следует из документа, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования смогут упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.
Известия 05:05
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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
РИА Новости вчера в 17:25
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Общество

Пригожин отреагировал на слухи о разорении

Газета.Ru 04:29
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Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 06:50
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Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
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Происшествия

Латиноамериканцы в Калифорнии устроили погром

Экспресс газета 07:16
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
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Музыка

У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»

У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета вчера в 12:31
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

ЛГБТ-активист сообщил о признании его брака с мужчиной со стороны ФНС

Речь идет о директоре программ «Российской ЛГБТ-сети» Игоре Кочеткове и его муже Кирилле Федорове. Свой брак они заключили в Нью-Йорке.
Эхо Москвы 05:04
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Армия и оружие

Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны

В российском военном ведомстве рассекретили очередные документы, рассказывающие о первых днях Великой Отечественной войны.
МедиаПоток 19 июня в 08:50
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