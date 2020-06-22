Правильно ответили меньше трети опрошенных. При этом 77% респондентов указали, что Германия была главным противником США во Второй мировой войне. Однако 11% считают, что США воевали с Россией, а 5% — что война шла с Китаем.

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