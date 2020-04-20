с чего всё началось

Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

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Шоу-бизнес Прилучный ответил на обвинения в избиении жены Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram. 100

Общество В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете». 201

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