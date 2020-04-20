Происшествия

RT на русскомRT на русскомБолее 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
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Как сообщает
 телеканал CBC, представитель полиции канадской провинции Новая Шотландия подтвердил, что мужчина, устроивший стрельбу в городе Портапик, ликвидирован.
Московский Комсомолец18:39

Подробнее о событии

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

RT на русском18:42

Не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Известия18:29

В Канаде сообщили о смерти мужчины, устроившего массовую стрельбу

РИА Новости18:15

Десять человек погибли при стрельбе на юго-востоке Канады

РБК18:22

Более 10 человек погибли при стрельбе в Новой Шотландии в Канаде

РЕН ТВ17:58

СМИ: при стрельбе в канадском городе Портапик погибли минимум десять человек

ТАСС18:25

Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде

Вести.Ru12:10
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Экономика

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
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Политика

Зеленский рассказал, как планируется «вернуть Донбасс»

Главным условием для возвращения Донбасса президент Украины Владимир Зеленский назвал вывод оттуда войск, передает РИА «Новости».
Евразия Daily 17 апреля в 21:58
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
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Экономика

Sohu: русский «золотой тренд» резко увеличил госдолг США

В результате, госдолг США превысил $24 трлн.
Недвижимость.RU 18:24
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Происшествия

В Москве мужчина жестоко избил сына ногами за отказ отжиматься

Lenta.ru 11:55
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Белоруссии достигло 47 человек

В Белоруссии за все время пандемии коронавируса зафиксировано уже 47 смертей пациентов. Такие данные есть у Минздрава республики.
Московский Комсомолец 08:15
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Кино

Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии

Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
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Единоборства

Украинский боксер Усик нелестно высказался о Зеленском

Украинский боксер Александр Усик заявил, что президент страны Владимир Зеленский «ничего не сделает, даже если хочет».
Росбалт 18:19
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер.
Российская газета вчера в 19:43
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Авто

Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать

Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
ВладТайм вчера в 23:00
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Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
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Здоровье

Опубликован новый эпизод «Эпидемии» с Антоном Красовским

Журналист Антон Красовский выпустил новый эпизод «Эпидемии» о работе врачей в больницах, перепрофилированных под лечение людей с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 11:21
Футбол

Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33
Здоровье

Власти отреагировали на жалобу медсестры из Кимр о нехватке средств защиты

Ридус 11:06
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
339
Здоровье

Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки

За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:04
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Общество

Трамп заявил, что более 4 млн человек в США протестировали на COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус COVID-19.
Интерфакс 19:13
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
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Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге

РИА Новости 05:31
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Политика

Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ вчера в 05:07
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,5K
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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