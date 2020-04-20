Происшествия
RT на русскомБолее 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал CBC, представитель полиции канадской провинции Новая Шотландия подтвердил, что мужчина, устроивший стрельбу в городе Портапик, ликвидирован.Московский Комсомолец18:39
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Экономика
Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии
В России банковский сектор из-за пандемии коронавируса может потерять до 2,5 трлн руб. по итогам года, сообщил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Коммерсантъ 18:24
Политика
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Евразия Daily 17 апреля в 21:58
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Экономика
Sohu: русский «золотой тренд» резко увеличил госдолг США
В результате, госдолг США превысил $24 трлн.
Недвижимость.RU 18:24
Здоровье
Число жертв коронавируса в Белоруссии достигло 47 человек
В Белоруссии за все время пандемии коронавируса зафиксировано уже 47 смертей пациентов. Такие данные есть у Минздрава республики.
Московский Комсомолец 08:15
Кино
Прилепин обвинил авторов сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
Взгляд.ру 17 апреля в 15:50
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Единоборства
Украинский боксер Усик нелестно высказался о Зеленском
Украинский боксер Александр Усик заявил, что президент страны Владимир Зеленский «ничего не сделает, даже если хочет».
Росбалт 18:19
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
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Общество
Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер.
Российская газета вчера в 19:43
Авто
Как Mitsubishi Pajero Sport умеет разочаровывать
Что касается «Паджерика» третьего поколения, то под его капотом стоит 2,4-литровый «дизель» мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с «автоматом».
ВладТайм вчера в 23:00
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Здоровье
Опубликован новый эпизод «Эпидемии» с Антоном Красовским
Журналист Антон Красовский выпустил новый эпизод «Эпидемии» о работе врачей в больницах, перепрофилированных под лечение людей с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 11:21
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:04
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
Трамп заявил, что более 4 млн человек в США протестировали на COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус COVID-19.
Интерфакс 19:13
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Политика
Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ вчера в 05:07
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45