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Экономика Машиностроители просят увеличить поддержку дальнего экспорта Поддержку получат только те компании, кто не прошел отбор на субсидию в 2019 году или находится в списке ожидания.

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