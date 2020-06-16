Коронавирус
Газета.RuБолее 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Причиной отказа стала сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.
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10 крупных российских городов уже отказались от проведения 24 июня парада Победы из-за коронавируса
Аргументы недели13 июня в 08:49
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 18:39, Ашберн
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Максимом Кацем
Политик Алексей Навальный согласился на дебаты с сооснователем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем о том, нужно ли идти на голосование по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:02
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
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Происшествия
Ждущие отправки из России азербайджанцы устроили беспорядки
Граждане Азербайджана, ждущие отправки из России, устроили беспорядки в пункте временного размещения в Дагестане.
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Игра Star Wars: Squadrons получит «бюджетный» ценник
Вашингтон, 15 июня 2020, 20:15 — REGNUM Стало известно, по какой цене компания Electronic Arts (EA) будет продавать космический симулятор Star Wars: Squadrons, созданный на основе вселенной «Звёздных войн».
REGNUM 13:15
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Доктор Мясников предупредил россиян о второй волне коронавируса
Доктор Александр Мясников спрогнозировал сроки второй волны коронавируса. Он считает, что заболевание вернется в Россию в октябре-ноябре.
ФедералПресс 12:00
Экономика
Машиностроители просят увеличить поддержку дальнего экспорта
Поддержку получат только те компании, кто не прошел отбор на субсидию в 2019 году или находится в списке ожидания.
Коммерсантъ 18:30
Армия и оружие
КНДР изучает возможность ввести войска в демилитаризованную зону
Пхеньян изучает возможность ввести военных в демилитаризованную зону, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:54
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Microsoft подробнее рассказала о функции Xbox Series X, которая позволит экономить на играх
Корпорация Microsoft подробнее рассказала о функции Smart Delivery, благодаря которой вы можете купить игру один раз и запускать её на консолях двух поколений — Xbox One и Xbox Series X — без доплаты.
3DNews 15:26
Политика
Поставить многоточие: Захарова прокомментировала вопрос обмена Уилана
МИД РФ / РИА Новости Поставить многоточие в вопросе возможного обмена осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана на осужденных в США Виктора Бута и Константина Ярошенко предложила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
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М. Курников ― Олег Николаевич, если бы вам позвонили из администрации президента и сказали бы: есть мнение, что не так все страшно, что ситуация под контролем и надо бы немножко ослабить перед 1 июля.
Эхо Москвы 13:03
Политика
МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
Экономика
«Автодор» попросил на достройку ЦКАДа еще ₽15 млрд
В отчете, опубликованном весной 2019 года, Счетная палата указывала, что из-за нарушения сроков строительства потребуется увеличить бюджет проекта примерно на 20 млрд руб.
РБК 17:00
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
Авто
В России начались продажи бюджетных автомобилей Chevrolet
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 02:53
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Россияне назвали желаемую зарплату после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:39
Политика
Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября
Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ 11:19
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Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
ToDay News Ufa 15:59
Футбол
Марадона поздравил Мертенса, который стал лучшим бомбардиром «Наполи»
Легендарный игрок «Наполи» Диего Марадона поздравил форварда итальянского коллектива Дриса Мертенса с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
Матч ТВ 16:07
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек
5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин в прямом эфире с Юлией Бордовских в Instagram сравнил жизнь в США и России.
Lenta.ru 17:19
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru вчера в 23:21
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Тони Фергюсон вызвал на бой Конора Макгрегора
Metaratings 12:22
Шоу-бизнес
Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
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Воронежская область закупает лекарство от коронавируса
«Если воронежские врачи положительно оценят его применение на практике среди заболевшим, мы продолжим закупать препарат несмотря на высокую цену лекарства», — подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Kursk.com 10:55
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Экономика
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось
Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май — от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж.
Коммерсантъ 16:14