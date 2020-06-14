Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Причиной отказа стала сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.

Игры Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн». 16

Здоровье Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.

Происшествия В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса. 23

Происшествия В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. 4

Общество Правительство России расширило меры поддержки безработных Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе. 2,1K

Армия и оружие Израиль ответил на запущенную из сектора Газа ракету Обстрел военных постов и подземной структуры ХАМАС произвели израильские танки и беспилотник в ответ на запуск ракеты с территории сектора Газа, 15 июня сообщает пресс-служба армии Израиля. 1

Шоу-бизнес Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение. 189

Футбол «Севилья» упустила победу в матче с «Леванте» Матч завершился со счетом 1:1. В турнирной таблице «Севилья» (51 очко) занимает третье место, «Леванте» (35) идет 12-м.

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.

Политика Осужденного в России Пола Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко В Службе внешней разведки (СВР) не исключают возможность обмена осужденного в России Пола Уилана на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. 79

Культура Дату проведения «Оскара» перенесли Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года. 5

Армия и оружие КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. 12

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Экономика Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы. 4

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России. 59