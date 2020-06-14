Коронавирус
Газета.RuБолее 10 городов России решили отменить парад Победы
Власти 13 российских городов решили отказаться от проведения 24 июня парада в честь годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Причиной отказа стала сложная эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса.
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Общество
Парк у Дворца молодежи полностью перекрыли забором
Екатеринбург Онлайн 01:46
Здоровье
69 новых случаев коронавируса выявили в Хабаровском крае за сутки
За сутки в крае зарегистрировано 69 новых случаев заболевания среди жителей Хабаровска и ряда муниципальных районов края.
AmurMedia.ru 13 июня в 05:45
Игры
Electronic Arts анонсировала игру Star Wars: Squadrons
Сотрудники американской компании Electronic Arts официальным сообщением анонсировали новый игровой проект под названием Star Wars: Squadrons по лицензии «Звездных войн».
Актуальные Новости 13 июня в 03:53
Здоровье
Оперштабы и врачи объяснили «лесенку» в статистике выздоровевших от COVID
Речь идет о статистических данных по выздоровевшим от коронавирусной инфекции, в которых последние три недели стали заметны определенные закономерности: наименьшее количество выздоровевших от COVID-19 фиксируется по субботам и воскресеньям.
РБК 20:00
Происшествия
В пункте временного размещения в Дагестане произошли волнения
В пункте временного размещения, который находится в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения с участием азербайджанцев, которые не могут вернуться на родину из-за коронавируса.
РБК 18:38
Происшествия
В квартиру стрелявшего в полицейских в Москве пришли с обысками
Сотрудники правоохранительных органов пришли в квартиру 24-летнего ужоженца Ингушетии Ратмира Галаева, который 15 июня открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве.
Известия 15:37
Наука
Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера
Негативные мысли могут привести к болезни Альцгеймера. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:29
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Армия и оружие
Израиль ответил на запущенную из сектора Газа ракету
Обстрел военных постов и подземной структуры ХАМАС произвели израильские танки и беспилотник в ответ на запуск ракеты с территории сектора Газа, 15 июня сообщает пресс-служба армии Израиля.
ИА Красная Весна 16:17
Шоу-бизнес
Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым
Актриса и телеведущая Мария Шукшина прокомментировала в своем Instagram согласие родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прийти на телевидение.
Аргументы и Факты 17:05
Футбол
«Севилья» упустила победу в матче с «Леванте»
Матч завершился со счетом 1:1. В турнирной таблице «Севилья» (51 очко) занимает третье место, «Леванте» (35) идет 12-м.
Матч ТВ 15:33
Интернет
В WhatsApp появилась функция электронных платежей
Американская компании Facebook, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, запустила в нем сервис денежных переводов.
Известия 18:11
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 8 млн.
ТАСС 19:00
Политика
Осужденного в России Пола Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко
В Службе внешней разведки (СВР) не исключают возможность обмена осужденного в России Пола Уилана на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Сусанин 08:15
Культура
Дату проведения «Оскара» перенесли
Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК 19:47
Общество
В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете
Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
Футбол
РПЛ стала худшей в Европе по доходам от матчей
Доход РПЛ в сезоне-2018/2019 от реализации билетов, активности на аренах и прочего составил 52 миллиона евро.
ProstoProSport 12:30
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Экономика
Хуснуллин сообщил о возможном перевыполнении целей по ипотеке
Намеченные в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" показатели по выдаче льготной ипотеки могут быть перевыполненными по итогам года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках онлайн-совещания по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:01
Армия и оружие
На Украину вернутся канадские военные инструкторы
ВС Канады дополнительно направят в Киев еще 90 военнослужащих. На Украину вернутся канадские военные инструкторы.
Piter.tv 00:52
Общество
Сегодня черногорские выпускники получили аттестаты
Черногорск-Информ 04:21
Энергетика
Польская PGNiG ожидает $1,5 млрд от Газпрома до 1 июля
«Как следствие, компания ожидает, что «Газпром» погасит переплату PGNiG в размере около $1,5 млрд», — указали в PGNiG, уточнив, что Газпром согласовал срок оплаты до начала июля текущего года.
REGNUM 07:02
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 09:17
Общество
В Пекине сообщили о высоком риске распространения коронавируса
Du Xiaoyi / Globallookpress Глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь заявил, что риск дальнейшего распространения коронавируса в китайской столице в связи с новой вспышкой на крупнейшем оптовом рынке города очень высок.
РЕН ТВ 01:22
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины: Нужны корабли с ракетным вооружением для соответствия стандартам НАТО
Министр обороны Украины Андрей Таран объявил о переговорах в ходе церемонии представления нового главкома ВМС личному составу военной базы в Одессе.
Военное обозрение 09:07