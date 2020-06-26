Общество
iReactorБолее 10 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции
Участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли более 10 миллионов граждан, на данный момент явка составляет 9,2%. Об этом сообщил Центризбирком (ЦИК) России.
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Кино
Стартовали съемки комедийного сериала «Беспринципные»
Piter.tv 08:41
Космос
SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink
Говорит Москва вчера в 11:25
Общество
Минкультуры решило исключить «трагические сюжеты про творцов и деньги»
«Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами», — пояснила Любимова.
РБК 08:30
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Авто
Mazda анонсировала турбированную Mazda 3
Напомним, 2013 год был последним, когда можно было приобрести новую Mazda 3 с установленным на заводе наддувным мотором.
Тарантас Ньюс 04:44
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Наука
В Австралии обнаружили кости гигантского вомбата
Ученые заключили, что это был один из самых крупных зверей в Австралии своего времени.
МИР 24 08:14
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Председательница УИКа в Омске выиграла квартиру
Жительница села Лузино в Омской области Анна Ганева выиграла в акции «Мой регион» квартиру площадью 43,6 квадратных метра.
Собеседник 04:31
Общество
Путин поддержал идею назвать улицы в честь медиков
Президент России Владимир Путин поддержал идею назвать улицы в разных городах страны в честь медработников, которые отличились в борьбе с распространением коронавируса.
Взгляд.ру 08:53
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
Политика
Лукашенко прибудет на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом
24 июня стало известно о приглашении президента России Владимира Путина Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату.
Известия 08:24
Происшествия
СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Общество
Песков прокомментировал дело Серебренникова
Дело Серебренникова является поводом для анализа того, как осуществляется расходование госсредств в учреждениях культуры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
BFM.ru 05:49
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Энергетика
Газпром намерен нарастить поставки газа в Китай по «Силе Сибири»
Москва, 26 июня 2020, 15:52 — REGNUM Газпром договаривается с китайскими партнёрами об увеличении поставок газа до 44 млрд куб. в год.
REGNUM 08:52
Общество
Минздрав сохранил правила получения медсправки для водителей
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ, в соответствии с которым для водителей до 1 января 2021 года сохраняются прежние правила на получение медицинской справки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Российская газета 07:45
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева в ретро-бикини поиграла с дочерью
В своем блоге Кудрявцева поделилась снимком, на котором позирует вместе с двухлетней дочерью Марией.
Paparazzi.ru 07:50
Происшествия
На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 26 июня 2020, 11:14 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 26 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:14
Политика
Трамп назвал переброску войск в Польшу «сильным сигналом» для России
Политик добавил, что поладит с Россией. Дональд Трамп назвал переброску войск в Польшу "сильным сигналом" для России.
Piter.tv вчера в 01:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Ирина Акулова осталась в нищете и одиночестве
Звезда советского фильма «Экипаж» Ирина Акулова на старости лет оказалась в одиночестве и нищете.
iReactor 04:41
Игры
CD Projekt RED показала трейлер экшена Cyberpunk 2077
Inc-news.ru вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Лолита через суд пытается выселить экс-супруга из квартиры
RuNews24.ru вчера в 05:59
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Авто
В два этапа: когда начнется производство Volkswagen в Узбекистане
Напомним, в марте 2020-го между АО "Узавтосаноат" и "Фольксваген Груп Рус" было подписано соглашение об организации производства легких коммерческих автомобилей на базе компании "Джизакский автомобильный завод".
Sputnik Узбекистан 02:20