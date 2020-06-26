Более 10 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ 25 июня по всей стране, явка составила 9,2%.

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Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

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