Общество

RT на русскомRT на русскомБолее 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
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Явка на голосовании по конституции 25 июня составила 9,2%

Более 10 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ 25 июня по всей стране, явка составила 9,2%.
ТАСС05:09

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Явка на голосовании по Конституции 25 июня составила 9,2%

Коммерсантъ05:45

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

RT на русском05:23

В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила 9,2%

Газета.Ru05:37

По вопросу о поправках в Конституцию проголосовали более 10 млн россиян

РБК05:33

В ЦИК прогнозируют явку на онлайн-голосовании выше 80%

Российская газета07:45

Явка на голосовании по конституции 25 июня составила 9,2%

ТАСС05:09

Названа явка первого дня голосования по поправкам в Конституцию

Телеканал 360°05:35
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Политика

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Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
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Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Футбол

«Спартак» предложил контракт бывшему форварду «Арсенала» и «Тулузы»

По окончании контракта с «Тулузой» центральный нападающий Яя Саного может продолжить свою карьеру в России.
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В США выплаты по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
РБК 01:41
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Происшествия

Водителей предупредили о сплошных проверках в Воронежской области

Сплошные проверки водителей сотрудниками ГИБДД пройдут в Воронежской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
МОЁ! Оnline Воронеж 06:03
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Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
7
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru вчера в 05:19
13
Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
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Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
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Происшествия

На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела

Чебоксары, 26 июня 2020, 10:49 — REGNUM Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено ещё два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров республики — министра экономического развития Владимира Аврелькина, который ранее получил реальный срок за злоупотребление полномочиями.
REGNUM 03:49
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
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Армия и оружие

Китай наращивает военное присутствие на границе с Индией

Вооруженную силу продолжает наращивать Китай вдоль границы с Индией, 24 июня сообщает газета Hindustan Times.
ИА Красная Весна 24 июня в 13:18
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
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Технологии

Студия Артемия Лебедева выдавала нейросеть за реального дизайнера

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Экономика

Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Общество

В Омской области открываются фитнес-центры

На заседании опершатаба по коронавирусу, который проходит в настоящее время, приняли решение открыть спортивные центры с 6 июля.
12 Канал Омск 07:33
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
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Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
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Шоу-бизнес

Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет

Sports.ru вчера в 04:44
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Политика

Байден насчитал 120 миллионов жертв коронавируса в США

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден ошибочно насчитал в стране 120 миллионов жертв коронавируса.
Lenta.ru 05:19
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Общество

СМИ: Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику

Продюсера Бари Алибасова отправили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:43
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Авто

Skoda лидирует по дороговизне ТО в двух столицах

Онлайн-агрегатор Autospot.ru провел исследование, сравнив среднюю стоимость планового техобслуживания в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые автомобили.
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