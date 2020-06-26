Общество
RT на русскомБолее 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
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Более 10 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ 25 июня по всей стране, явка составила 9,2%.ТАСС05:09
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В первый день голосования по поправкам в Конституцию в Крыму явка составила 13,57%
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В Росавиации предложили план по возобновлению международных рейсов
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Наша версия вчера в 05:59
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Газета.Ru вчера в 15:05
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СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов
Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
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В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
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После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
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Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
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К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ
«АвтоВАЗ» готовится к производству моделей на новой платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
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