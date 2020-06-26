Общество

RT на русскомRT на русскомБолее 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
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с чего всё началось

Явка на голосовании по конституции 25 июня составила 9,2%

Более 10 млн человек приняли участие в голосовании по закону о поправке к конституции РФ 25 июня по всей стране, явка составила 9,2%.
ТАСС05:09

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Явка на голосовании по Конституции 25 июня составила 9,2%

Коммерсантъ05:45

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

RT на русском05:23

Избирком обнародовал данные по явке в Крыму за первый день голосования

ИА Крыминформ05:35

По вопросу о поправках в Конституцию проголосовали более 10 млн россиян

РБК05:33

В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила 9,2%

Газета.Ru05:37

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции в первый день составила 9,2%

Российская газета05:19

В первый день голосования по поправкам в Конституцию в Крыму явка составила 13,57%

Московский Комсомолец06:07
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Общество

В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей

Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
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Технологии

В студии Лебедева на протяжении года работал виртуальный дизайнер

Газета.Ru 04:39
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Общество

Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, разрешающее въезд в Россию высококвалифицированным иностранным специалистам.
ТАСС вчера в 12:13
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Общество

Песков прокомментировал дело Серебренникова

BFM.ru 05:49
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
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Игры

Ютубер показал, как изменилась графика в Cyberpunk 2077 за два года разработки

Ютубер под ником Cycu1 провёл сравнение между двумя записями игрового процесса Cyberpunk 2077.
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В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Вести.Ru 02:56
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Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

На YouTube был опубликован первый эпизод Night City Wire, в котором студия CD Projekt RED будет делиться информацией о своей грядущей игре Cyberpunk 2077.
Газета.Ru 05:57
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Общество

Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
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Общество

В Росавиации предложили план по возобновлению международных рейсов

Как стало известно СМИ, глава Росавиации Александр Нерадько направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложением начать возобновление международного авиасообщения со стран СНГ.
Наша версия вчера в 05:59
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Происшествия

СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

Москва, 26 июня 2020, 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России.
REGNUM 05:22
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Финансы

Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 26 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:03
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Наука

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

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Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу

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Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

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Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
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Авто

Kia рассекретил новый минивэн Kia Carnival

Компания KIA опубликовала первые официальные фотографии минивэна KIA Carnival четвертого поколения.
Автоновости дня 24 июня в 04:23
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
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Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

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К выпуску автомобилей на новой платформе готовится АвтоВАЗ

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Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе

По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
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