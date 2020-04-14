Коронавирус

ВедомостиВедомостиБолее 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.
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В условиях пандемии вируса COVID-19 и введенных ограничительных мер 12% москвичей остались без работы, следует из опроса
 исследовательского центра «Ромир».
Коммерсантъ10:37

Подробнее о событии

Каждый третий житель столицы прекратил работать в период распространения эпидемии

Эхо Москвы11:31

Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Lenta.ru10:45

Опрос: в Москве каждый третий временно прекратил работать в период коронавируса

Комсомольская правда09:15

Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса

РБК09:58

Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса

Ведомости09:45

«Ромир»: из-за коронавируса 12% москвичей потеряли работу

Коммерсантъ10:37

Каждый третий москвич приостановил работу из-за коронавируса

Интерфакс09:00
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
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Общество

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
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Футбол

Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам

В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
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Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Здоровье

Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом

Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия вчера в 16:29
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Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем

Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru 11:00
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Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

В городе Сиэтл (штат Вашингтон) впервые ввели экспериментальную вакцину от коронавируса здоровому человеку — 44-летней американке Дженнифер Халлер.
Lenta.ru 13:06
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
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Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
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Энергетика

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
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Шоу-бизнес

Муцениеце готовится делить имущество с Прилучным

Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже готовятся делить имущество, сообщают инсайдеры.
Pravda.Ru 10:44
2
Общество

Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском вчера в 13:40
14
Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
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Кино

Опубликован трейлер сериала «Водоворот»

Inc-news.ru 14:57
Транспорт

Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии

Автовладельцев, остановленных инспекторами, просят не выходить из автомобиля и соблюдать все требования сотрудников ГИБДД, в том числе и безопасную дистанцию.
Известия 17:02
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Космос

Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»

News.ru 09:14
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Общество

На Кубани начали проверку в отношении судьи из-за скандального видео

БИЗНЕС Online 09:30
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Общество

Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом

Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью.
Новые Известия 01:55
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Общество

Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

Metaratings 05:12
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Экономика

МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».
РБК 10:32
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Общество

ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден

Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
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Авто

BMW выпустит кроссовер BMW X8 M

Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня 11:55
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Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru 04:20
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Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую

Врачи озвучили опасный симптом новой коронавирусной инфекции, при котором заболевшему необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:00
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Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
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Здоровье

Коронавирус впервые передался от мертвеца

Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail.
Lenta.ru 10:02
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Общество

Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом

Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
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Футбол

Главу Федерации футбола Испании подозревают в подделке документов

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес подозревается в подделке документов, сообщает ABC.
Газета.Ru 16:27
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