с чего всё началось

Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.

Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса

Общество Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе. 305

Транспорт Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров. 20

Общество Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией. 200

Здоровье Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1K

Энергетика Цены на нефть эталонных марок продолжают падать По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель. 126

Общество Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков. 14

Общество Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. 1

Транспорт Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии Автовладельцев, остановленных инспекторами, просят не выходить из автомобиля и соблюдать все требования сотрудников ГИБДД, в том числе и безопасную дистанцию. 679

Общество Врач назвал места с наиболее высоким риском заражения коронавирусом Чтобы поход в аптеку не обернулся заражением, врач рекомендует не только надевать медицинскую маску, но и обрабатывать нос противовирусной мазью. 716

Экономика МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии «Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином». 137

Авто BMW выпустит кроссовер BMW X8 M Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки. 7

Армия и оружие Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси. 131

Общество В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. 253

Экономика Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий. 432

Здоровье Коронавирус впервые передался от мертвеца Известно, что вирус передался ему от мертвеца — это первый в мире официально подтвержденный подобный случай, пишет Daily Mail. 43

Общество Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. 20