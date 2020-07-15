Из-за сильных дождей в Иркутске затопило улицы, а жители нескольких районов остались без электроэнергии. За ночь в городе выпало более 20 миллиметров осадков. Ливни и грозы не прекратятся до конца среды.

Более 10 улиц Иркутска остались без света из-за ливня

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