Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Более 10 улиц Иркутска остались без света из-за ливня

Из-за сильных дождей в Иркутске затопило улицы, а жители нескольких районов остались без электроэнергии. За ночь в городе выпало более 20 миллиметров осадков. Ливни и грозы не прекратятся до конца среды.
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В Иркутске устраняют последствия ливня

КП - Иркутсквчера в 22:03

Потоп на Баррикад, загоревшийся столб и поваленное дерево: в Иркутске устраняют последствия ливня

ИА Альтаирвчера в 21:51

Ливень оставил десять улиц Иркутска без света

Байкал24вчера в 21:42

Аварийные службы Иркутска перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

ИркСибвчера в 21:37

В Иркутске устраняют последствия ливня

Областная газета (г. Иркутск)вчера в 21:28

Часть Октябрьского и Правобережного округов Иркутска осталась без электричества

IrkutskMediaвчера в 21:48

Электроснабжение частично отключилось на 10 улицах Иркутска

ИрСитивчера в 21:44
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Общество

Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
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Политика

Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
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Общество

За сутки в Тульской области коронавирусом заразились 59 человек

За прошедшие сутки, по данным оперштаба, в Тульской области зафиксировано 59 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Центр 71 03:51
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Общество

В России сообщили о возможном дефиците лекарств

Москва, 15 июля 2020, 02:21 — REGNUM Примерно через три месяца в России могут начаться перебои в обеспечении населения лекарствами.
REGNUM вчера в 19:21
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Происшествия

В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске

В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
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Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
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Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Газета.Ru 05:27
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин вчера в 08:11
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Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
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Наука

Физики объединят две теории времени

Популярная механика 13 июля в 11:18
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Происшествия

Соседи вызвали полицию домой к Розе Сябитовой

ФАН вчера в 16:06
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте "Дома-2" Видео с нетрезвой Бузовой в эфире "Дома-2" возмутило пользователей Сети.
Экспресс газета вчера в 05:43
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Общество

Опрос показал интерес россиян к частичной удаленной работе

До распространения коронавируса доля россиян, работающих удаленно, составляла 3%, а 5% совмещали работу из дома с работой в офисе.
РБК 04:46
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
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Киберспорт

Летний режим «Лабиринт Аганима» вышел в Dota 2

Dota2.ru вчера в 19:09
Хоккей

Панарин номинирован на звание лучшего хоккеиста сезона НХЛ

Ежегодная премия «Тед Линдсей Эворд» предполагает выбор самого лучшего игрока сезона, за которого голосуют сами хоккеисты.
CT news 02:14
Гаджеты

Inventive Retail Group откроет до 60 магазинов Xiaomi в России

Розничная группа создаст монобрендовую сеть Xiaomi — планируется открыть до 60 магазинов по всей России Первый магазин Xiaomi группы группы компаний Inventive Retail Group откроется 22 июля в ТРЦ FORT Отрадное (бывший «Золотой Вавилон Отрадное»).
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Армия и оружие

Над Тверской областью пролетел турбированный самолет Ан-22

Актуальные Новости 03:08
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Общество

В России разрешили транзитную перевозку санкционных товаров

С сегодняшнего дня открылся запрещенный ранее транзит санкционных товаров через Россию на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Компания 05:18
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Происшествия

Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Газета.Ru 03:53
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Политика

О возможной отставке министра здравоохранения Мурашко сообщили СМИ

Мурашко могут снять с должности по причине того, что он несвоевременно оценил опасность коронавируса и не предугадал его последствия для жителей страны.
Evo-rus.com 04:38
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Политика

В Кремле пообещали не вмешиваться в выборы в Белоруссии

По словам Пескова, в Кремле выборы в соседнем государстве оценивают как внутреннее дело Белоруссии.
Lenta.ru 05:27
Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для МВФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
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Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Гоша Куценко, являющийся знаменитым российским актером, выступит в составе обновленного коллектива в постановке Андрея Кончаловского.
CT news вчера в 10:45
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости вчера в 17:47
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Фадеев рассказал о спорте во время похудения

Продюсер Максим Фадеев рассказал подписчикам, каким спортом занимается во время похудения.
Газета.Ru 04:48
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