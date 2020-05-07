Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России выявлено еще 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории России зарегистрировано 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 мая, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны из 85.
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В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

Компания07 мая в 03:45

В России выявили более 10 тыс. новых зараженных коронавирусом

РБК08 мая в 03:55

В России зарегистрировали более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Дождь08 мая в 03:31

В России выявили более 11 тысяч новых случаев коронавируса

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В России выявлено 11 231 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Актуальные Новости07 мая в 04:15

В России за сутки выявлен 11 231 новый случай коронавируса

UfacityNews.ru07 мая в 04:07

В России за сутки выявлено 10817 новых случаев заражения коронавирусом

Planet Todayвчера в 04:49
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Политика

МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 08 мая в 13:41
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Общество

В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару

Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заболеть коронавирусом в купальный сезон.
РИА Новости 04:04
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Происшествия

Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее

В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
РИА Новости 04:45
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Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
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Общество

Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
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Единоборства

Бой Гейджи и Фергюсона признан лучшим на турнире UFC 249

REGNUM 04:50
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Политика

Путин назвал патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
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Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Общество

Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.
Газета.Ru 04:47
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Общество

США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты

Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.
РБК вчера в 21:32
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Футбол

19-летний игрок «Аталанты» умер от разрыва аневризмы

8 мая у игрока была выявлена аневризма головного мозга, когда он тренировался по индивидуальной программе дома.
Спорт-Экспресс вчера в 20:24
Шоу-бизнес

Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
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Общество

Военные устроили массовую драку на границе Индии и Китая

В рукопашную схватку в районе горной погранзаставы в индийском штате Сикким вступили десятки военнослужащих Индии и Китая.
REGNUM 05:49
Происшествия

В Южно-Сахалинске рабочие устроили пикник с шашлыком прямо в строящемся доме

В Южно-Сахалинске рабочие со строительной площадки дома № 11/1 по Саранской улице сегодня вечером, 10 мая, не взирая на дождливую погоду, решили устроить себе пикник.
АСТВ 05:12
Общество

Роспотребнадзор утвердил меры для поэтапного снятия ограничений

Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер при коронавирусной инфекции.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 13:30
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
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Фигурное катание

Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»

Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
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Политика

Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле

Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные.
РИА Новости 03:10
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Происшествия

Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии увеличилась до 15 га

9 мая в Пугачёве на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га и последующие взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов.
RT на русском 05:22
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Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
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Общество

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

РИА Новости вчера в 10:37
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
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Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ 08 мая в 15:02
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Кино

Продюсер «Мстителей» займется экранизацией Dungeons & Dragons

Режиссурой предстоящей ленты займутся создатели комедии «Ночные игры» Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, также известные благодаря работе над сценариями последних фильмов про Человека-паука с Томом Холландом.
Киноафиша России 08 мая в 10:20
Общество

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
РБК вчера в 17:29
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Здоровье

На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса

Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:08
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Политика

МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору

МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru 08 мая в 16:30
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Происшествия

Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом

Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 16:04
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Главное