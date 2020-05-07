Коронавирус
Gazeta.SPbВ России выявлено еще 11 тысяч случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки на территории России зарегистрировано 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 мая, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны из 85.
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В России выявлено 11 231 новый случай заражения коронавирусом за сутки
Актуальные Новости07 мая в 04:15
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 08 мая в 13:41
Общество
В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
Эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил вероятность заболеть коронавирусом в купальный сезон.
РИА Новости 04:04
Происшествия
Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее
В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
РИА Новости 04:45
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября
Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется.
Известия 04:38
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Политика
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Общество
Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.
Газета.Ru 04:47
Общество
США сообщили о взрыве в космосе блока от российской ракеты
Топливный бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.
РБК вчера в 21:32
Футбол
19-летний игрок «Аталанты» умер от разрыва аневризмы
8 мая у игрока была выявлена аневризма головного мозга, когда он тренировался по индивидуальной программе дома.
Спорт-Экспресс вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
Общество
Военные устроили массовую драку на границе Индии и Китая
В рукопашную схватку в районе горной погранзаставы в индийском штате Сикким вступили десятки военнослужащих Индии и Китая.
REGNUM 05:49
Происшествия
В Южно-Сахалинске рабочие устроили пикник с шашлыком прямо в строящемся доме
В Южно-Сахалинске рабочие со строительной площадки дома № 11/1 по Саранской улице сегодня вечером, 10 мая, не взирая на дождливую погоду, решили устроить себе пикник.
АСТВ 05:12
Общество
Роспотребнадзор утвердил меры для поэтапного снятия ограничений
Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер при коронавирусной инфекции.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 13:30
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
Политика
Шеф-повар рассказал о меню на приемах в Кремле
Понятно, что странно было бы подавать мясо бизона, жирафа или крокодила - хотя у нас есть в России есть и крокодильи фермы, и страусиные.
РИА Новости 03:10
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Происшествия
Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии увеличилась до 15 га
9 мая в Пугачёве на технической территории бывшего арсенала произошёл пожар площадью 2,5 га и последующие взрывы одиночных мелкокалиберных боеприпасов.
RT на русском 05:22
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Общество
Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
РИА Новости вчера в 10:37
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
Экономика
Парикмахеров ждет массовое банкротство
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ 08 мая в 15:02
Кино
Продюсер «Мстителей» займется экранизацией Dungeons & Dragons
Режиссурой предстоящей ленты займутся создатели комедии «Ночные игры» Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, также известные благодаря работе над сценариями последних фильмов про Человека-паука с Томом Холландом.
Киноафиша России 08 мая в 10:20
Общество
Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения из-за вируса до 31 мая
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
РБК вчера в 17:29
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса
Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:08
Политика
МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru 08 мая в 16:30
Происшествия
Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом
Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 16:04