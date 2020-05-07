За прошедшие сутки на территории России зарегистрировано 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 10 мая, новые случаи заражения зафиксированы в 83 регионах страны из 85.

В России выявлено еще 11 тысяч случаев заражения коронавирусом

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