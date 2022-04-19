ИзвестияБолее 120 гражданских вышли из подвалов домов у завода «Азовсталь»Более 120 гражданских смогли эвакуироваться из подвалов домов возле завода «Азовсталь» (Мариуполь).ИзвестияИздание ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет, что более 100 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР.Полит.руТакже Вооруженные силы России открывали гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований с завода.ТАССРоссия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРЕН ТВИзвестияЦентральная Служба НовостейГлавный региональныйЦарьградКомсомольская правдаRB Новости7 новостейПолитика СегодняФАНПолитРоссияНТВПодробнее о событииТАСС: 120 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»Life.ru12:25Более 100 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»ТАСС13:09Самое цитируемоеБолее 120 гражданских вышли из подвалов домов у завода «Азовсталь»Известия12:47Телеканалы сообщили о числе воспользовавшихся гумкоридором из «Азовстали»Интерфакс12:37По гумкоридорам у завода «Азовсталь» вышли больше сотни человекURA.Ru12:31Юолее 120 мирных жителей вышли из подвалов домов у завода «Азовсталь»РИА Новости13:24Военкор Семен Пегов сообщил о выходе из Мариуполя 120 человекМосковский Комсомолец12:02Показать ещёОценить923Поделиться