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Более 120 гражданских вышли из подвалов домов у завода «Азовсталь»

Более 120 гражданских смогли эвакуироваться из подвалов домов возле завода «Азовсталь» (Мариуполь).
Известия
Издание ТАСС со ссылкой на информированный источник пишет, что более 100 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР.
Полит.ру
Также Вооруженные силы России открывали гуманитарный коридор для вывода добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических формирований с завода.
ТАСС
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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ТАСС: 120 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»
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Более 100 жителей Мариуполя вышли к военным ДНР из подвалов у «Азовстали»
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Более 120 гражданских вышли из подвалов домов у завода «Азовсталь»
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