Общество
Якутия 24Более 120 млн тонн составит урожай зерна в России в 2019 году
Урожай зерновых в стране прогнозируется на уровне 121 миллиона тонн в 2019 году, передает телеканал "Якутия 24".
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В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.
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Урожай зерна в России в 2019 году составит около 121 млн тонн, сообщил Путин
Парламентская газетавчера в 07:08
Россия: запасов пшеницы у … на 32% меньше, чем год назад. Данные на 1 декабря 2019г
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