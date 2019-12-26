Общество

Якутия 24Якутия 24Более 120 млн тонн составит урожай зерна в России в 2019 году

Урожай зерновых в стране прогнозируется на уровне 121 миллиона тонн в 2019 году, передает телеканал "Якутия 24".
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
В этом году у нас рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат – порядка 121 миллиона тонн. Ежегодные урожаи за сто миллионов становятся устойчивой тенденцией. То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма.
— Владимир ПутинВзгляд.ру вчера в 06:09

Подробнее о событии

Путин сравнил успехи РФ и РСФСР по уровню урожайности

REGNUMвчера в 05:55

Путин: урожай зерна в 2019 году составит около 121 млн тонн

News.ruвчера в 06:29

Урожай зерна в России в 2019 году составит около 121 млн тонн, сообщил Путин

Парламентская газетавчера в 07:08

Урожай зерна в России в 2019 году составит около 121 млн тонн

ТАССвчера в 06:35

Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году

РИА Новостивчера в 05:56

Россия: запасов пшеницы у … на 32% меньше, чем год назад. Данные на 1 декабря 2019г

Зерно Он-Лайн24 декабря в 03:18

Кубанский АПК: в гонке аграрных направлений

Деловая газета. Юг24 декабря в 01:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Религия

В СПЦ заявили, что черногорская полиция избила православного епископа

Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви (СПЦ) утверждает, что полиция Черногории жестоко избила епископа Диоклийского Мефодия и верующих в ходе акций протеста против закона о церквях.
РИА Новости 04:29
Политика

США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»

Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Lenta.ru 12:41
Авто

В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»

Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Известия 05:02
Общество

Представитель Батуриной прокомментировал уголовное дело против нее

Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
РИА Новости 12:54
Политика

В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты

РИА Новости 10:42
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл вторую игру на Кубке Шпенглера

Уфа1.ру 12:47
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК вчера в 06:12
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая

По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.
Военное дело 05:28
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Здоровье

Врач напомнил о вреде и пользе потребления чая

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал, как чай влияет на человеческий организм, а также развеял миф о вреде чая в пакетиках.
News.ru 05:42
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 03:14
Финансы

Индекс Мосбиржи поставил очередной рекорд к концу недели

Индекс Мосбиржи к концу недели в очередной раз переписал исторический максимум.
ТАСС 12:07
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАСС 13:37
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel

Peterburg2.ru 12:13
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Вести.Ru 14:16
Спорт

МОК не исключил пересмотра выигранных дел российских спортсменов в CAS

Международный олимпийский комитет сообщил, что не исключает любого варианта развития событий относительно дел российских спортсменов, уже выигранных в Спортивном арбитражном суде перед Играми-2018 в Пхенчхане.
Metaratings 14:35
Происшествия

Отчим избил малолетнего пасынка молотком в Татарстане

Ребенок получил серьезные травмы из-за действий своего отчима: последний избил его молотком до серьезных переломов.
VSE42.RU 03:41
Экономика

«Газпром» выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского суда

"Газпром" выплатил украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
ТАСС 11:48
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Наука

ВИЧ эволюционирует и становится более заразным

27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Портал Поиск 10:00
Политика

Стали известны сроки окончания строительства «Северного потока-2»

Компания Allseas прервала укладку труб "Северного потока-2", после того как в США приняли пакет санкций против иностранных компаний, участвующих в реализации российских энергопроектов.
Утро.ru вчера в 05:58
Происшествия

Спасение младенца после авиакатастрофы в Казахстане попало на видео

Lenta.ru 13:40
Кино

Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат

Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
ТАСС 25 декабря в 16:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное