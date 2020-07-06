Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБолее 12% россиян в 2019 году проживали за чертой бедности

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В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru 12:30
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Общество

В Москве умерли 22 пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в столице скончались еще 22 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news 17:16
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Общество

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве уроженца Чечни

Сразу после убийства был задержан первый подозреваемый, по неофициальным данным, он также гражданин России.
Говорит Москва 10:16
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Армия и оружие

Жители Донбасса не дали разместить технику ВСУ на территории школы

ИА Новороссия 16:39
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru вчера в 08:42
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Армия и оружие

США «потеряли» стелс-ракету

Lenta.ru 17:02
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus Cross

Что касается обычных универсала и фургона, то они получат матовую решетку с продольными ламелями.
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Биатлон

Мужская ДНК в допинг-пробе Зайцевой принадлежит ее мужу

По данным немецкого издания, судебно-медицинская экспертиза выяснила, что ДНК мужчины, обнаруженная в пробе Зайцевой, принадлежит ее мужу.
Вести.Ru 08:35
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Футбол

«Локомотив» ведёт переговоры о трансфере Марио Манджукича

Московский футбольный клуб «Локомотив» ведёт переговоры с хорватским нападающим Марио Манджукичем.
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Футбол

«Десна» разгромила «Колос» и вышла на второе место в чемпионате Украины

«Десна» на своем поле уверенно переиграла «Колос» в матче 29-го тура Украинской Премьер-Лиги.
Bookmaker-ratings.ru 11:52
Армия и оружие

В Донбассе при обстреле украинскими войсками был поврежден жилой дом

Жилой многоквартирный дом был поврежден в результате обстрела войсками Украины в Петровском районе Донецка.
ИА Красная Весна 14:11
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Футбол

Семак назвал решающий момент в чемпионском матче с «Краснодаром»

Metaratings 16:42
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН вчера в 10:19
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Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Военно-морские силы (ВМС) Украины намерены в 2021 году разместить на Черном и Азовском морях несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами "Нептун".
Газета.Ru вчера в 17:17
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Армия и оружие

ВМС Украины готовятся к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
Московский Комсомолец 16:25
1
Политика

Баранов оценил вероятность воссоединения регионов Украины с Россией

Некоторые СМИ пишут, что отдельные регионы Украины наполнены идеями о воссоединении с Россией.
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Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском вчера в 13:21
Кино

«Форрест Гамп» Земекиса признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Фильм Форрест Гамп режиссера Роберта Земекиса стал самой популярной лентой 1990-х среди жителей разных стран по результатам исследования американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.
iReactor вчера в 22:14
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Путешествия

Отели Крыма и Кубани подняли цены в два раза

На июль и август забронировать номер уже почти невозможно, дело в притоке туристов, которые обычно отдыхают за рубежом, а в этом году решили отправиться в Крым и на Кубань из-за закрытых границы, пишет "Интерфакс".
Вестник Кавказа 12:53
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Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала жилой комплекс, в котором купила квартиру

Позже Шишкова поделилась снимком, где позирует на фоне жилого комплекса где и планирует жить.
Paparazzi.ru 06:48
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Здоровье

Назван способный нормализовать давление у гипертоников сок

Британские специалисты рассказали, как можно нормализовать давление у людей, страдающих гипертонией.
Газета DAILY 15:51
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Общество

Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что в стране экстренная ситуация из-за коронавируса.
Коммерсантъ 12:33
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Автоспорт

Риккардо: Иногда Формула 1 бывает жестокой

Эстебан отлично выступил и заработал для команды очки в Австрии – впервые с возвращения Renault в Формулу 1.
F1news.ru 16:28
Происшествия

У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новости 13:40
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM 15:51
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Космос

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Миссия Pics Or It Didn't Happen по доставке на орбиту семи малых космических спутников с помощью ракеты Electron провалилась, сообщила американская частная компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Интерфакс 02:27
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