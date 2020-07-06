В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).

Более 12% россиян в 2019 году проживали за чертой бедности

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