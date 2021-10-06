В Москве за сутки выявили 3 тыс. 589 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 2 тыс. 187, в Московской области – 1 тыс. 410 случаев.Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России сегодня продолжил снижение и опустился до 1,06.