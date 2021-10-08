По данным ОЭСР, по минимальной ставке страны будут собирать около $150 млрд новых доходов ежегодно, при этом право налогообложения более $125 млрд прибыли будет передано странам, где крупные транснациональные корпорации получают свой доход.
Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности, Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».
Зенитно-ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" российского производства, стоящий на вооружении сил ПВО Сирии, накануне уничтожил восемь израильских ракет, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
Как сообщает Радио Комсомольская правда, представители Министерства культуры России заявили, что на данный момент пока еще не принято решение о возвращении с МКС на Землю первого в истории космического киноэкипажа с актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко.
В Лас-Вегасе (США) на арене «Ти-Мобайл» в главном событии боксёрского вечера в третьем реванш-бое сошлись 35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри.
По мнению эксперта, если денежные власти страны не придумают, что демпфировать постоянное увеличение ценников на товары на полках российских магазинов, то деньги самых обычных россиян будут просто продолжать «сжигать» торговые сети, от месяца к месяцу и даже иногда от недели к неделе поднимающие свои наценки.