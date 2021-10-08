Минкульт РФ: решение вернуть Пересильд на Землю примут после подсчётов прибыли от фильма

Как сообщает Радио Комсомольская правда, представители Министерства культуры России заявили, что на данный момент пока еще не принято решение о возвращении с МКС на Землю первого в истории космического киноэкипажа с актрисой Юлией Пересильд и кинорежиссером Климом Шипенко.