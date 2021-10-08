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Более 130 стран согласились ввести минимальный налог для корпораций в 15%

Около 136 стран согласились ввести корпоративную налоговую ставку не ниже 15% для международных корпораций с 2023 года, сообщает BBC News.
Интерфакс
О договорённости по единому налогу говорится в сообщении ОЭСР.
Секрет фирмы
По данным ОЭСР, по минимальной ставке страны будут собирать около $150 млрд новых доходов ежегодно, при этом право налогообложения более $125 млрд прибыли будет передано странам, где крупные транснациональные корпорации получают свой доход.
Коммерсантъ
Смысл реформы в том, чтобы заставить транснациональные компании, пользующиеся возможностями налоговой минимизации, платить больше налогов, в том числе в странах реального присутствия.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Больше 130 стран согласовали реформу мирового налогообложения, по которой ставка налога с международных корпораций с 2023 года составит как минимум 15%, говорится в сообщении
 на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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