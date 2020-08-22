Более 130 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта
Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тыс. жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны - России.В источнике
С чего всё началось
«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», – написал Пушилин в своем Telegram-канале
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