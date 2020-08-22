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ТАСС
ТАСС

Более 130 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта

Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тыс. жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны - России.В источнике
С чего всё началось
«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», – написал Пушилин в своем Telegram-канале
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Взгляд.ру09:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Стало известно, сколько жителей ДНР получили гражданство России

URA.Ru11:17
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Денис Пушилин назвал число получивших российский паспорт жителей ДНР

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Гражданами России стали более 130 тысяч жителей ДНР

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В ДНР раскрыли число получивших российский паспорт жителей

Lenta.ru08:29
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Пушилин заявил о 130 тыс. жителей ДНР, получивших гражданство РФ

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ТАСС

Более 130 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта

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Более 130 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта

РИА Новости10:03

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Газета.Ruвчера в 06:06
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Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию

Политик Алексей Навальный, госпитализированный в Омске, будет проходить лечение в клинике Charite в Германии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на основателя фонда Cinema for Peace, организовавшего перелет оппозиционера в Берлин, Яка Бизила.
Правозащитник сообщил о состоянии Навального после перелета в Германию
РБК05:22
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ВЦИОМ: более половины россиян не хотят делать прививку от коронавируса

Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
РИА Новости08:25
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