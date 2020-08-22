Более 130 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Более 130 тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики стали гражданами Российской Федерации, говорится в сообщении главы ДНР Дениса Пушилина в его официальном Telegram-канале.В источнике
С чего всё началось
«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», – написал Пушилин в своем Telegram-канале
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