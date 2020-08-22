Лавров предрек подрыв авторитета СБ ООН из-за санкций США против Ирана

Попытки США возобновить санкции в отношении Ирана могут привести привести к очень серьезному скандалу и «расколу» в Совете Безопасности ООН, и в конечном итоге к подрыву его авторитета.