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BFM.ru
BFM.ru

Более 130 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство

«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», — сказал Пушилин.В источнике
С чего всё началось
«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», – написал Пушилин в своем Telegram-канале
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