Более 130 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство

Народные новости 16

«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», — сказал Пушилин.