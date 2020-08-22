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BFM.ru
BFM.ru

Более 130 тысяч жителей ДНР получили российское гражданство

«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ, уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», — сказал Пушилин.В источнике
С чего всё началось
«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства Российской Федерации уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами», – написал Пушилин в своем Telegram-канале
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Взгляд.рувчера в 09:01
Подробнее о событии
RT на русском

Российские паспорта получили более 130 тысяч жителей ДНР

RT на русскомвчера в 13:14
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Стало известно, сколько жителей ДНР получили гражданство России

URA.Ruвчера в 11:17
ТАСС

Более 130 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта

ТАССвчера в 07:25
Lenta.ru

В ДНР раскрыли число получивших российский паспорт жителей

Lenta.ruвчера в 08:29
РЕН ТВ

Пушилин заявил о 130 тыс. жителей ДНР, получивших гражданство РФ

РЕН ТВвчера в 07:32
РИА Новости

Более 130 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта

РИА Новостивчера в 10:03
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Денис Пушилин назвал число получивших российский паспорт жителей ДНР

Говорит Москвавчера в 07:24

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии
Известия20:20
1,2K

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
2

В РФ создан не имеющий аналогов буксировщик военных водолазов «Спрут»

Перспективный, не имеющий мировых аналогов буксировщик военных водолазов "Спрут", созданный по заданию ВМФ, впервые будет представлен на международном форуме "Армия-2020", сообщили ТАСС на заводе-изготовителе аппарата "Буревестник".
ТАСС00:48

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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WP: сестра Трампа называла его лгуном и жестоким человеком

Старшая сестра президента США Дональда Трампа Мэриэнн Трамп-Бэрри называла своего брата жестоким, человеком без принципов и лгуном, пишет газета Washington Post со ссылкой на записи разговоров между сестрой президента и его племянницей Мэри Трамп, которая позже написала книгу о президенте, в том числе на основе этих бесед.
РИА Новости00:50
5

Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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Силовики рассказали о всех перемещениях Навального в Томске поминутно

Все мероприятия, которые посетил Навальный за время своего пребывания в Томске и Новосибирске, контролировались силовыми структурами, благодаря чему у силовиков есть полная информация, с кем встречался блогер и в какие места ходил.
НДН.инфо21 августа в 16:22
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Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
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