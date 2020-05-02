Большинство зараженных выявили на строительной площадке в городе Белокаменка (1210). Остальные 246 случаев коронавируса выявили в других регионах Мурманской области. Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, выздоровели 116 человек, четыре пациента с коронавирусом скончались.

Более 140 случаев коронавируса выявили в Мурманской области за сутки

Общество Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области. 523

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Политика Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 8

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Общество Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня. 199

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