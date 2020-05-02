Общество
ФАНБолее 140 случаев коронавируса выявили в Мурманской области за сутки
Большинство зараженных выявили на строительной площадке в городе Белокаменка (1210). Остальные 246 случаев коронавируса выявили в других регионах Мурманской области. Как сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф, выздоровели 116 человек, четыре пациента с коронавирусом скончались.
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В России за сутки выявили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом
Rambler News Serviceвчера в 04:46
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса
Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:01
Армия и оружие
Двигатели для китайских истребителей J-20 оказались неисправны
Подсчет показал, что общий расход в сравнении с двигателями АЛ-31Ф, которыми оснащены истребители J-20 так называемой первой серии, выше в среднем на 27%.
Вечерний курьер вчера в 05:27
Политика
Пушков оценил отказ украинского посла от участия в церемонии в Берлине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter отказ посла Украины в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
РИА Новости вчера в 23:03
Происшествия
В Узбекистане возбудили уголовные дела по факту обрушения дамбы
Ташкент, 3 мая 2020, 12:05 — REGNUM По факту разрушения части дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане возбуждено два уголовных дела, сообщили 4 мая в Telegram-канале Генеральной прокуратуры.
REGNUM 05:05
Происшествия
В Подмосковье мужчина напал с ножом на полицейских
В подмосковных Озерах мужчина напал с ножом на двух полицейских из-за замечания по выгулу собаки.
BFM.ru 05:14
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о самочувствии премьера
Мишустин находится в медучреждении, при этом премьер работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону, рассказал Беляков "Интерфаксу".
Вести.Ru 03:37
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Армия и оружие
В НАТО разрабатывают военный план борьбы с коронавирусом
Берлин, 3 мая 2020, 05:16 — REGNUM Руководство НАТО опасается, что осенью 2020 году может возникнуть вторая волна распространения коронавируса, и подготовит военный план действия для противодействия ей, пишет 2 мая газета Der Spiegel.
REGNUM вчера в 22:16
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 05:33
Хоккей
Главным тренером ХК «Локомотив» назначен Андрей Скабелка
Андрей Скабелка назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба «Локомотив».
Коммерсантъ вчера в 06:53
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании выяснять причины трагедии в Одессе
В прошлом году Россия обвинила Украину в затягивании расследования пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году, где погибли 48 человек.
BFM.ru 01:27
Общество
В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вести.Ru 05:10
Политика
Путин обратится к россиянам 9 мая
Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
Технологии
Масштабы глобальной катастрофы показали на видео
НАСА опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.
РИА Новости 05:29
Общество
Россия стала шестой в мире по числу зараженных коронавирусом
Россия обошла Францию и вышла на шестое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом.
BFM.ru 04:06
Общество
Снят запрет на вывоз из России средств индивидуальной защиты и масок
Запрет на вывоз из России масок, респираторов, защитных очков, одноразовых костюмов химической защиты и многоразовых противочумных костюмов, хирургических и медицинских перчаток, бинтов, ваты, марли, особо прочных бахил, дезинфицирующих средств и некоторых других видов продукции был введен 2 марта этого года и должен был действовать до 1 июня.
Вести.Ru 03:55
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина опубликовала видео впервые после выписки из больницы
Народная артистка России Надежда Бабкина опубликовала видеообращение в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 01 мая в 15:50
Общество
Коронавирус выявили у 39 работников Чаяндинского месторождения
Роспотребнадзор подтвердил коронавирус лишь у 39 работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, из них 23 человека лечатся в больницах Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил на ежедневном брифинге глава региона Айсен Николаев.
РИА Новости 03:57
Происшествия
В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома
ТАСС вчера в 13:24
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости 01:49
Здоровье
Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача
NewInform вчера в 09:42
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС вчера в 13:15
Авто
Представлен Топ-10 лучших авто с подруливающей задней осью
При помощи блокировки задние колеса могли двигаться в противоположном направлении на 5,33 градуса, что позволяло Honda иметь компактный радиус разворота - всего 10 метров.
SpeedMe 01 мая в 13:48
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец 01 мая в 11:59
Хоккей
«Авангард» обменял Широкова на хоккеиста «Спартака» Хохлачёва
Омский хоккейный клуб «Авангард» подтвердил обмен нападающего команды Сергея Широкова на форварда московского «Спартака» Александра Хохлачёва.
RT на русском 04:18
Экономика
Экономист предупредил о резком повышении цен на товары после карантина
Цены на импортную продукцию и продовольственные товары после снятия режима самоизоляции резко взлетят вверх.
Kazanfirst.ru 05:29
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10