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Более 14 млрд рублей от кабмина расширят доступ малого бизнеса к льготным кредитам

Правительство приняло решение дополнительно выделить свыше 14 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам.
Центральная Служба Новостей
Правительство направит 14,3 млрд рублей на дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса.
ТАСС
"В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидированным ставкам", — приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 17 марта.
РИА Новости
Еще одно подписанное распоряжение правительства увеличит на 9 млрд капитализацию Корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Правительство РФ выделит средства на льготное кредитование малого бизнеса
ИА Красная Весна05:51
Мишустин: Правительство выделит 14 млрд рублей на субсидирование кредитов для малого и среднего бизнеса
Петербургский Вестник17 марта в 07:00
Правительство России дополнительно направит 14 млрд рублей на льготные кредиты предпринимателям
МИР 2417 марта в 08:05
Правительство РФ дополнительно выделит МСП 14 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по кредиту
Агентство Москва17 марта в 07:23
Кабмин России выделит 40 млрд рублей на поддержку бизнеса и сельхозкомпаний
Афиша Daily17 марта в 07:23
Малый и средний бизнес сможет пополнить оборотные средства на льготных условиях
Глас Народа17 марта в 07:08
Правительство выделило еще 14 миллиардов рублей на кредитование малого и среднего бизнеса
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