Экономика сегодняБолее 14 млрд рублей от кабмина расширят доступ малого бизнеса к льготным кредитамПравительство приняло решение дополнительно выделить свыше 14 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам.Центральная Служба НовостейПравительство направит 14,3 млрд рублей на дополнительное финансирование программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса.ТАСС"В целом в текущем году субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получить не менее 500 миллиардов рублей по субсидированным ставкам", — приводят в пресс-службе слова Михаила Мишустина на заседании правительства 17 марта.РИА НовостиЕще одно подписанное распоряжение правительства увеличит на 9 млрд капитализацию Корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство.Finam.RuЧитать далееСвернутьМой БрянскМой БрянскЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнЭкономика сегодняМИР 24ИА Красная ВеснаПетербургский дневникRT на русскомАфанасий-бизнесНижегородская ПравдаНовые ИзвестияФАНБелорецкий рабочийПодробнее о событииПравительство РФ выделит средства на льготное кредитование малого бизнесаИА Красная Весна05:51Мишустин: Правительство выделит 14 млрд рублей на субсидирование кредитов для малого и среднего бизнесаПетербургский Вестник17 марта в 07:00Правительство России дополнительно направит 14 млрд рублей на льготные кредиты предпринимателямМИР 2417 марта в 08:05Правительство РФ дополнительно выделит МСП 14 млрд руб. на субсидирование процентной ставки по кредитуАгентство Москва17 марта в 07:23Кабмин России выделит 40 млрд рублей на поддержку бизнеса и сельхозкомпанийАфиша Daily17 марта в 07:23Малый и средний бизнес сможет пополнить оборотные средства на льготных условияхГлас Народа17 марта в 07:08Правительство выделило еще 14 миллиардов рублей на кредитование малого и среднего бизнесаРИА Новости05:04Показать ещёОценить9Поделиться