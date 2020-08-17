Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов
«В больницах находятся сейчас 158 человек», — приводит ТАСС его слова. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польский госпиталь МВД и военный госпиталь готовы принять пострадавших во время протестов в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
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