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RT на русском
RT на русском

Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов

«В больницах находятся сейчас 158 человек», — приводит ТАСС его слова. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польский госпиталь МВД и военный госпиталь готовы принять пострадавших во время протестов в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Врио министра здравоохранения Белоруссии Владимир Караник вышел к митингующим медикам и тем, кто пришел их поддержать к зданию министерства, передает издание Tut.by
.
Коммерсантъ11:04
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Известия

В минздраве Белоруссии назвали число госпитализированных после протестов

Известия10:39
Коммерсантъ

Минздрав Белоруссии: в больницах после митингов находятся 158 человек

Коммерсантъ11:04
RT на русском

Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов

RT на русском11:03
РИА Новости

В Минздраве Белоруссии сообщили о двух погибших во время протестов

РИА Новости11:51
РБК

Минздрав Белоруссии сообщил о гибели двух человек в ходе акций протеста

РБК11:46
ТАСС

В больницах находятся 158 пострадавших во время стычек с милицией на акциях в Белоруссии

ТАСС10:27
Комсомольская правда

В больницах Белоруссии находится 158 пострадавших во время протестов

Комсомольская правда10:58

ВОЗ призвала страны мира больше не вводить карантин из-за коронавируса

Если в будущем мир настигнет вторая и другие волны коронавирусной инфекции, то странам желательно, как подчеркнула главный эпидемиолог ВОЗ, требовать от граждан только соблюдения мер социального дистанцирования и ношения масок.
Evo-rus.com11:03
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РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известия11:43

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38

Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufaвчера в 10:08
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Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое Налоговый мониторинг — открытие бухгалтерий компаний перед ФНС в режиме онлайн в обмен на отсутствие неожиданных претензий со стороны службы — может стать популярнее благодаря снижению втрое порогов входа.
Коммерсантъ18:13
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ЦИК Белоруссии не видит оснований признать выборы недействительными

Центральная избирательная комиссия Белоруссии в ответ на многочисленные жалобы и просьбы о переголосовании заявила, что не видит оснований пересчитывать голоса после выборов президента Республики.
Комсомольская правда11:23
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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