Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов

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«В больницах находятся сейчас 158 человек», — приводит ТАСС его слова. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что польский госпиталь МВД и военный госпиталь готовы принять пострадавших во время протестов в Белоруссии.