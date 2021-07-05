На Кубе более 150 российских туристов, которым по прилёте диагностировали COVID-19, находятся в изоляции в своих номерах и ожидают новых ПЦР-тестов. Об этом сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Известия Известия Городовой Телеканал Санкт-Петербург Life.ru РЕН ТВ НТВ Smotrim.ru Моя Москва.онлайн РБК Инфо24 Profi.travel РБК Рамблер Vesiskitim.ru Газета.Ru Телеканал 360° PrimaMedia.ru Вечерняя Москва Национальная служба новостей МИР 24 Newsler.ru Anews The Moscow Post Общественная служба новостей Петербургский дневник Пятый канал Алтапресс ФАН ТК Звезда Amur.life Известия

С чего всё началось На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе. РИА Новости 21:01