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Более 150 российских туристов с COVID-19 изолированы на Кубе

На Кубе более 150 российских туристов, которым по прилёте диагностировали COVID-19, находятся в изоляции в своих номерах и ожидают новых ПЦР-тестов. Об этом сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.В источнике

С чего всё началось

На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России

Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.
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