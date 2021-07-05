Более 150 российских туристов с COVID-19 изолированы на Кубе
На Кубе более 150 российских туристов, которым по прилёте диагностировали COVID-19, находятся в изоляции в своих номерах и ожидают новых ПЦР-тестов. Об этом сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.В источнике
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На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из России
Массовые случаи изоляции российских туристов произошли на Кубе в начале июля, сейчас в своих номерах ожидают новых ПЦР-тестов более 150 человек, которым по прилете диагностировали COVID-19, сообщила РИА Новости генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.
РИА Новости21:01