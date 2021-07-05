Пенсии в РФ в 2021 году сокращаются четвёртый месяц подряд в реальном выражении

В феврале пенсии сократились на 0,1% в реальном выражении, а марте – на 0,2%, в апреле – ещё на 0,1%. Средний размер назначенных пенсий в номинальном выражении составил в мае 2021 года 15 806 рублей.