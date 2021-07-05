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Более 150 российских туристов с COVID-19 изолированы на Кубе

На Кубе более 150 российских туристов, которым по прилёте диагностировали COVID-19, в начале находятся в изоляции в своих номерах и ожидают новых ПЦР-тестов.
RT на русском
Еще около 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни.
РИА Новости
Среди тех, кто прилетел на Кубу до 29 июня, 14 россиян находятся в гостинице-обсерваторе с подтвержденным диагнозом, одного мужчину госпитализировали в Гавану с осложнениями, рассказала Мгеладзе.
РБК
Изначально кубинская сторона планировала отправить россиян в дополнительный отель-обсерватор, однако российские дипломаты убедили власти оставить туристов в гостиницах.
Lenta.ru

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