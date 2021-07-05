RT на русскомБолее 150 российских туристов с COVID-19 изолированы на КубеНа Кубе более 150 российских туристов, которым по прилёте диагностировали COVID-19, в начале находятся в изоляции в своих номерах и ожидают новых ПЦР-тестов.RT на русскомЕще около 130 человек были изолированы в своих номерах в последующие дни.РИА НовостиСреди тех, кто прилетел на Кубу до 29 июня, 14 россиян находятся в гостинице-обсерваторе с подтвержденным диагнозом, одного мужчину госпитализировали в Гавану с осложнениями, рассказала Мгеладзе.РБКИзначально кубинская сторона планировала отправить россиян в дополнительный отель-обсерватор, однако российские дипломаты убедили власти оставить туристов в гостиницах.Lenta.ruЧитать далееСвернутьVesiskitim.ruVesiskitim.ruPrimaMedia.ruВечерняя МоскваНациональная служба новостейОбщественная служба новостейТелеканал 360°Amur.lifeGazeta.SPbИзвестияРоссийская газетаПрофильКурьер. Среда. БердскТК ЗвездаАфиша DailyТурДомПодробнее о событииБолее 150 туристов из РФ изолированы на Кубе с диагнозом «коронавирус»Smotrim.ru21:49Более 150 российских туристов с COVID-19 изолированы на КубеRT на русском21:30На Кубе с диагнозом COVID-19 изолировали более 150 туристов из РоссииРИА Новости21:01Более 150 российских туристов изолировали на КубеLenta.ru19:56Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19Российская газетавчера в 12:45Изолированные на Кубе туристы из Коми добились проведения повторного теста на ковидКомиинформвчера в 11:49Отдыхающих на Кубе рязанцев закрыли на карантинRZN.infoвчера в 01:22Показать ещёОценить409Поделиться