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Более 150 тысяч человек остались без света из-за урагана в США

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Ураган «Ида» обрушился на побережье американского штата Луизиана.
РБК
Отмечается, что скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 километра в час).
РИА Новости
На начальном этапе скорость ветра может превышать 60 метров в секунду, а уровень воды в реке Миссисипи, по оценкам синоптиков, может подняться на три-четыре метра.
Lenta.ru
Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.
РИА Новости

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