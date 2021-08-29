RT на русскомБолее 150 тысяч человек остались без света из-за урагана в СШАХорошо ли подобран заголовок?ДаНетУраган «Ида» обрушился на побережье американского штата Луизиана.РБКОтмечается, что скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 километра в час).РИА НовостиНа начальном этапе скорость ветра может превышать 60 метров в секунду, а уровень воды в реке Миссисипи, по оценкам синоптиков, может подняться на три-четыре метра.Lenta.ruПомимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДождьДождьНТВSmotrim.ruМИР 24РидусТВ ЦентрLife.ruРБКRT на русскомТелеканал 360°REGNUMГазета.RuРосбалтИА Красная ВеснаФАНРоссийская газетаРЕН ТВРамблерИзвестияРидусРусская ПланетаНТВТелеканал RTVILife.ruИнфо24Подробнее о событииColonial Pipeline ограничила поставки топлива в США из-за ураганаИА Красная Весна17:58Ураган «Ида» обрушился на побережье СШАМосковский Комсомолецвчера в 15:20Ураган «Ида» обрушился на ЛуизиануНТВвчера в 15:50Ураган «Ида» изменил ход течения реки МиссисипиРЕН ТВ17:47Более 150 тысяч человек остались без света из-за урагана в СШАRT на русскомвчера в 14:15Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана «Ида»ТАСС17:34На США обрушился ураган «Ида»REGNUMвчера в 14:30Показать ещёОценить95Поделиться