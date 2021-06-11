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Более 1,5 млн домов могут попасть в программу «социальной газификации»

В программу "социальной газификации", предполагающую подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть от 1,5 млн домов.В источнике

С чего всё началось

Более 1,5 млн домов могут попасть в программу «социальной газификации»

В программу "социальной газификации", предполагающую подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть от 1,5 млн домов. Окончательный перечень определится в течение двух недель, сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на пресс-конференции.
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