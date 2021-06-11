Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет

Россия не знает, как строится разговор Киева и Вашингтона о возможности вхождения Украины в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что не разделяет позицию тех, кто подсмеивается над возможностью вступления Киева в эту организацию, никаких гарантий невступления в североатлантический альянс нет.