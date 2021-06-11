В Швеции предложили возродить ГУЛАГ

Каждый день в Швеции водители автобусов и медицинский персонал подвергаются избиениям и угрозам, что стало не только серьёзной проблемой для общественных учреждений страны, но и препятствует доступу честных граждан к социальным услугам.