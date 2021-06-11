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Экономика

Более 1,5 млн домов могут попасть в программу «социальной газификации»

В программу "социальной газификации", предполагающую подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть от 1,5 млн домов.В источнике

С чего всё началось

Более 1,5 млн домов могут попасть в программу «социальной газификации»

В программу "социальной газификации", предполагающую подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть от 1,5 млн домов. Окончательный перечень определится в течение двух недель, сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на пресс-конференции.
ТАСС04:14

Подробнее о событии

Около 1,5 миллиона домовладений в РФ могут попасть под «социальную газификацию»

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В «Газпроме» рассказали, сколько домов попадут под «социальную газификацию»

Российская газета04:03

В программу «социальной газификации» могут попасть более 1,5 млн домов

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Более 1,5 млн домов могут попасть в программу «социальной газификации»

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Программа «социальной газификации» может затронуть 1,5 млн домов в РФ

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«Газпром»: в программу газификации могут попасть 1,5 млн домов

Smotrim.ru04:00

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