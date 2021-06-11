Более 1,5 млн домов могут попасть в программу «социальной газификации»
Окончательный перечень определится в течение двух недель, сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на пресс-конференции.
В программу "социальной газификации", предполагающую подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть от 1,5 млн домов.
Газификация российских регионов в ближайшие пять лет позволит увеличить объемы потребления газа "Газпром межрегионгаза" на внутреннем рынке на 18,6 млрд куб. м, или на 7,5% в сравнении с текущими объемами, добавил Густов.
Суть в том, что от трубы, которая проложена в населенный пункт, до границы конкретного домовладения газ подведут за счет государства.
С чего всё началось
Более 1,5 млн домов могут попасть в программу «социальной газификации»
В программу "социальной газификации", предполагающую подключение домовладений к газу без привлечения средств населения, могут попасть от 1,5 млн домов. Окончательный перечень определится в течение двух недель, сообщил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов на пресс-конференции.
ТАСС04:14