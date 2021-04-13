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Эксперт ЮГ

Более 15 млрд рублей направила Ростовская область в 2020 году на борьбу с COVID-19

Ростовская область в 2020 году направила на борьбу с коронавирусом и его последствиями более 15 млрд рублей или около 6% расходов консолидированного бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе отчета о работе регионального правительства перед депутатами законодательного собрания.В источнике
Царьград. Ростов-на-Дону
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Ростовский губернатор назвал затраты на борьбу с пандемией COVID-19

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«Комитетом государственной безопасности в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления задержаны Григорий Костусев и Александр Федута», — говорится в сообщении.
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