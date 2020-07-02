Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБолее 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты. Ранее сообщалось об аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе.
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с чего всё началось
В Самарской области 1 тыс. 640 человек эвакуируют из села Верхняя Подстепновка из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает
 ГУ МЧС по региону.
Znak.com20:14

Подробнее о событии

Из поселка в Самарской области эвакуируют 1,5 тыс. человек из-за утечки газа

ТАСС17:42

Стали известны подробности о происшествии на газопроводе под Самарой

Терра13:16

По контролю за обстановкой у Верхней Подстепновки развернут оперативный штаб

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Под Самарой произошел прорыв газопровода

КП - Самара14:18

В Самарской области произошел прорыв газопровода

СитиТрафик13:00

Появилось видео с места утечки газа под Самарой

63.ru14:17

«Причин для паники и страха нет»: Дмитрий Азаров обсудил со спасателями последствия утечки газа в Волжском районе

ГТРК Самара18:39
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Происшествия

В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
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Политика

О тысячелетнем пути белорусов к независимости заявил Лукашенко

В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко, президент страны, заявил, что государство шло к этому более тысячи лет.
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:23
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Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях

Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
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Армия и оружие

Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv 04:54
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Футбол

Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
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Происшествия

На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме

По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
ТАСС 20:20
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
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Здоровье

В Екатеринбурге появится 30 новых бригад скорой помощи

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Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

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Происшествия

Коронавирус и Приморье: пациенты выздоравливают, от вируса не умирают

С начала эпидемии количество здоровых пациентов составило 2 973.
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«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров

Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
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Политика

Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему коронавирус не проник в КНДР

РИА Новости 19:24
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Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
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Общество

Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции

В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.
Эхо Москвы 14:32
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru вчера в 05:28
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Армия и оружие

С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
РИА Новости 19:09
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Политика

Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США

В Турции пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, выступая перед журналистами, отверг предложение Вашингтона выкупить у Анкары поставленные Россией зенитно-ракетные комплексы С-400.
Московский Комсомолец 30 июня в 19:10
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Музыка

Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию

Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.
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Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск

Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
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Наука

Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев

Evo-rus.com вчера в 04:18
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Здоровье

В Казахстане решили раз в неделю обновлять статистику умерших от COVID-19

В Казахстане перестанут публиковать ежедневную статистику по летальным исходам от коронавирусной инфекции.
Фергана 08:28
Происшествия

Красноярский Минздрав проверит больницу в Уяре

Минздрав Красноярского края проверит состояние больницы в Уяре, на которую жаловались пациенты, сообщили ТАСС в региональном министерстве.
ТАСС 04:06
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Общество

Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля

Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Lenta.ru 10:24
Армия и оружие

Китай обогнал Россию и настиг США по истребителям пятого поколения

Lenta.ru 17:20
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В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
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Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
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