с чего всё началось

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты. Ранее сообщалось об аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе.

Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

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Здоровье Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии. 13

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Общество В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы. 6,8K