Происшествия
ИнтерфаксБолее 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты. Ранее сообщалось об аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе.
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с чего всё началось
В Самарской области 1 тыс. 640 человек эвакуируют из села Верхняя Подстепновка из-за повреждения незаконной врезки в газопровод, сообщает ГУ МЧС по региону.Znak.com20:14
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Происшествия
В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления
В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели.
Lenta.ru 11:09
Политика
О тысячелетнем пути белорусов к независимости заявил Лукашенко
В ходе торжественного собрания в честь Дня независимости Белоруссии Александр Лукашенко, президент страны, заявил, что государство шло к этому более тысячи лет.
Live24 13:43
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости 19:57
Здоровье
Онколог назвала эффективный способ выявить рак на ранних стадиях
Врач-проктолог, онколог Елена Смирнова заявила, что обнаружить рак на ранних стадиях, то есть до появления симптомов заболевания, можно только при помощи колоноскопии.
UfaTime.ru 05:24
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Армия и оружие
Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Техника поучаствовала в параде на авиабазе Хмеймим. Россия продемонстрировала используемое в Сирии оружие.
Piter.tv 04:54
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport 05:24
Происшествия
На Сахалине нашли тело младенца с этиловым спиртом в организме
По информации следователей, тело ребенка было обнаружено в квартире, где проживала мать девочки с сожителем.
ТАСС 20:20
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Здоровье
В Екатеринбурге появится 30 новых бригад скорой помощи
Екатеринбург Онлайн 20:20
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста вчера в 12:10
Происшествия
Коронавирус и Приморье: пациенты выздоравливают, от вируса не умирают
С начала эпидемии количество здоровых пациентов составило 2 973.
АиФ Владивосток 21:04
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Общество
Пять сотрудников Би-би-си вынесли с участков выданные им бюллетени для голосования по поправкам к Конституции
В инструкциях для участковых избирательных комиссий говорится, что при попытке избирателя вынести бюллетень сотрудник полиции сообщает об этом членам комиссии.
Эхо Москвы 14:32
Политика
Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru вчера в 05:28
Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС.
РИА Новости 19:09
Политика
Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
В Турции пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, выступая перед журналистами, отверг предложение Вашингтона выкупить у Анкары поставленные Россией зенитно-ракетные комплексы С-400.
Московский Комсомолец 30 июня в 19:10
Музыка
Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию
Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.
ИА InterMedia 08:03
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
Наука
Учеными обнаружена схожесть типов мышления у обезьян и американцев
Evo-rus.com вчера в 04:18
Здоровье
В Казахстане решили раз в неделю обновлять статистику умерших от COVID-19
В Казахстане перестанут публиковать ежедневную статистику по летальным исходам от коронавирусной инфекции.
Фергана 08:28
Происшествия
Красноярский Минздрав проверит больницу в Уяре
Минздрав Красноярского края проверит состояние больницы в Уяре, на которую жаловались пациенты, сообщили ТАСС в региональном министерстве.
ТАСС 04:06
Общество
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут ЕГЭ 3 июля
Более 10 тысяч выпускников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) 3 июля, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Lenta.ru 10:24
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55