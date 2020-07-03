Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксБолее 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты. Ранее сообщалось об аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе.
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Под Самарой из-за аварии на газопроводе и угрозы взрыва эвакуировали целое село

КП - Самаравчера в 22:20

В Самарской области эвакуируют более 1,5 тысяч жителей поселка из за аварии на газопроводе

Терравчера в 22:40

По контролю за обстановкой у Верхней Подстепновки развернут оперативный штаб

Волга Ньюсвчера в 18:30

В Самарской области из-за крупного прорыва газопровода эвакуировали целый поселок

63.ruвчера в 22:29

Из поселка в Самарской области эвакуируют более 1,5 тыс. человек из-за утечки газа

ТАССвчера в 17:42

«Причин для паники и страха нет»: Дмитрий Азаров обсудил со спасателями последствия утечки газа в Волжском районе

ГТРК Самаравчера в 18:39

Село под Самарой эвакуировали из-за аварии на газопроводе: видео

СитиТрафиквчера в 21:35
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Общество

«Волна жары» до +36 градусов ожидается на юге России

Синоптик отметил, что, начиная с 4–5 июля, в европейской части страны и на ее азиатской территории прогнозируются «очень высокие значения» — «очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск».
ФАН вчера в 22:33
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru вчера в 07:12
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Политика

Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным

Lenta.ru вчера в 12:26
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Авто

Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей

В дальнейшем планируется выпускать ежегодно до 330 000 двигателей. Строительство обойдется в 13,1 млрд рублей инвестиций.
Evo-rus.com вчера в 00:44
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия вчера в 16:44
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
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Происшествия

В Красноярске из суда эвакуировали сто человек из-за «минирования»

РИА Новости 00:12
Культура

Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США

Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
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Экономика

США готовы прикончить рубль

Новые санкции США ударят по рублю и долговому рынку России, считает главный экономист Сітівапк по РФ Иван Чакаров.
Ридус вчера в 17:41
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Авто

Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России

На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили вчера в 11:18
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Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
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Общество

В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов

Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:52
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 17:23
Шоу-бизнес

Фадеев ответил на совет «перестать жрать»

Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Полиция в США ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

Напомним, что в «автономную зону» входят зачинщики протестов против расизма и насилия со стороны полицейских.
Общественная служба новостей 01 июля в 22:19
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Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
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Космос

Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году

Известия 01 июля в 17:33
Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ вчера в 08:27
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Здоровье

Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках

Evo-rus.com 01 июля в 22:31
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Армия и оружие

Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии

В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
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Футбол

Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИ

Газета.Ru вчера в 20:07
Здоровье

Определены регионы, где проживает больше всего россиян с ожирением

Как выяснили аналитики, исходя из информации Министерства здравоохранения, в Новгородской области зарегистрировано 905,4 человека с ожирением из расчета на 100 тысяч человек населения.
Вечерняя Москва вчера в 22:32
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Армия и оружие

Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси

Пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила о заступлении на боевое дежурство истребителей СУ-30СМ. Управляют самолётами лётчики из воинской части, расположенной в Барановичах.
Актуальные Новости 01 июля в 10:39
13
Происшествия

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
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Общество

В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
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