Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты. Ранее сообщалось об аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе.

Более 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

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