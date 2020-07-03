Происшествия
ИнтерфаксБолее 1,5 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты. Ранее сообщалось об аварии на Нефтегорском газоперерабатывающем заводе.
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Под Самарой из-за аварии на газопроводе и угрозы взрыва эвакуировали целое село
КП - Самаравчера в 22:20
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Общество
«Волна жары» до +36 градусов ожидается на юге России
Синоптик отметил, что, начиная с 4–5 июля, в европейской части страны и на ее азиатской территории прогнозируются «очень высокие значения» — «очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск».
ФАН вчера в 22:33
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика
Путин поздравил Назарбаева с 80-летием
Президент России Владимир Путин поздравил бывшего главу Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием в специальном видеообращении.
Lenta.ru вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Lenta.ru вчера в 12:26
Авто
Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей
В дальнейшем планируется выпускать ежегодно до 330 000 двигателей. Строительство обойдется в 13,1 млрд рублей инвестиций.
Evo-rus.com вчера в 00:44
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Росавиация продлила запрет на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020 года.
Известия вчера в 16:44
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ 30 июня в 21:30
Экономика
США готовы прикончить рубль
Новые санкции США ударят по рублю и долговому рынку России, считает главный экономист Сітівапк по РФ Иван Чакаров.
Ридус вчера в 17:41
Авто
Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России
На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5.
Новые автомобили вчера в 11:18
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
Общество
В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов
Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM вчера в 21:52
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Шоу-бизнес
Фадеев ответил на совет «перестать жрать»
Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".
РИА Новости вчера в 23:55
Общество
Полиция в США ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле
Напомним, что в «автономную зону» входят зачинщики протестов против расизма и насилия со стороны полицейских.
Общественная служба новостей 01 июля в 22:19
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Космос
Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году
Известия 01 июля в 17:33
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ вчера в 08:27
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Evo-rus.com 01 июля в 22:31
Армия и оружие
Старые советские тягачи обновят для нужд российской армии
В рамках военно-технического форума «Армия-2020» будут представлены новые многоцелевые тягачи на гусеничном ходу МГШ-ЛБУ и МГТТ-ЛБ.
Актуальные Новости 30 июня в 07:34
Футбол
Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году, сообщают СМИ
Газета.Ru вчера в 20:07
Здоровье
Определены регионы, где проживает больше всего россиян с ожирением
Как выяснили аналитики, исходя из информации Министерства здравоохранения, в Новгородской области зарегистрировано 905,4 человека с ожирением из расчета на 100 тысяч человек населения.
Вечерняя Москва вчера в 22:32
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство в Беларуси
Пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила о заступлении на боевое дежурство истребителей СУ-30СМ. Управляют самолётами лётчики из воинской части, расположенной в Барановичах.
Актуальные Новости 01 июля в 10:39
Происшествия
В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски
Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39