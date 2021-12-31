RT на русскомБолее 160 рейсов отменили в аэропортах МосквыБолее 160 рейсов отменили в аэропортах российской столицы, ещё 14 задержаны, следует из данных портала «Яндекс.Расписания».RT на русскомПо информации сервиса на 11:45 мск, во Внуково задержали 14 рейсов, отменили пять, в Домодедово 26 задержанных рейсов и три отмененных.РБКВ пресс-службе Шереметьево РБК сообщили о штатном режиме работы.РБКПо данным некоторых СМИ, рейсы могли отменить из-за низкой загрузки по решению авиакомпаний.Life.ruЧитать далееСвернутьАлтапрессАлтапрессРБКRT на русскомАфиша DailyМоя Москва.онлайнИзвестияГазета.RuНародные новостиРосбалтКомсомольская правдаИнфоСМИЦарьградРоссийская газетаРЕН ТВВечерняя МоскваИнфоросПодробнее о событии«Яндекс.Расписание»: в столичных аэропортах отменены и задержаны 176 рейсовLenta.ruвчера в 15:28Свыше 200 рейсов отменили и задержали в аэропортах МосквыВечерняя Москвавчера в 04:35Более 240 рейсов задержано и отменено в аэропортах МосквыАгентство Москвавчера в 09:14В первый день новогодних каникул столичные аэропорты работают в штатном режимеМосква 24вчера в 09:29В аэропортах Москвы накануне Нового года задержано и отменено свыше 200 самолетовMockva.ruвчера в 08:48Около 240 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского регионаРИАМОвчера в 09:08В московских аэропортах задержали или отменили около 250 рейсовЭхо Москвывчера в 12:04Показать ещёОценить711Поделиться