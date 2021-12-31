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Более 160 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Более 160 рейсов отменили в аэропортах российской столицы, ещё 14 задержаны, следует из данных портала «Яндекс.Расписания».
RT на русском
По информации сервиса на 11:45 мск, во Внуково задержали 14 рейсов, отменили пять, в Домодедово 26 задержанных рейсов и три отмененных.
РБК
В пресс-службе Шереметьево РБК сообщили о штатном режиме работы.
РБК
По данным некоторых СМИ, рейсы могли отменить из-за низкой загрузки по решению авиакомпаний.
Life.ru

Подробнее о событии

«Яндекс.Расписание»: в столичных аэропортах отменены и задержаны 176 рейсов
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