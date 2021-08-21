Будьте в Плюсе

Более 16 млн кв. м аварийного жилья планируется расселить в 2025-2030 годах

Минстрой России планирует с 2025 по 2030 год расселить более 16 млн кв. м аварийного жилья.
ТАСС
Сегодня в России действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.
ТАСС
Сокращению непригодного для проживания жилищного фонда препятствует ежегодное накопление вновь признанного аварийного жилья - около 2 млн кв. м в год, отмечается в проекте паспорта.
ТАСС
При расселении аварийного жилья предлагается использовать институт наемного жилья, сертификаты для покупки жилья на первичном рынке, а также строительства индивидуальных домов.
ТАСС

Подробнее о событии

К 2030 году в РФ расселят более 16 млн «квадратов» аварийного жилья
РЕН ТВ02:12
До 95% многоквартирных домов планируется оснастить общедомовыми счетчиками к 2030 году
ТАСС02:25
В Коми до конца года более 2 тыс. граждан улучшат жилищные условия
Комиинформвчера в 04:34
Надежда Косарева: «Любой проект КРТ вынужден будет пройти между Сциллой и Харибдой — экономической эффективностью для города и инвестора и одобрением собственниками жилья»
Отраслевой журнал "Вестник"вчера в 02:04

Интересное

Пулишич сдал положительный тест на Covid-19 и пропустит матч с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча второго тура чемпионата Англии с «Арсеналом» сообщил о том, что атакующий полузащитник клуба Кристиан Пулишич пропустит ближайшую игру «синих» из-за положительного теста на коронавирус.
Советский спортвчера в 11:09

46-летний Чейк Конго победил сабмишеном Сергея Харитонова в главном бою Bellator 265

В городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на стадионе «Сэнфорд Пентагон» состоялся главный бой турнира Bellator 265, в котором сошлись спортсмены тяжёлой весовой категории — 41-летний российский боец Сергей Харитонов и 46-летний представитель Франции Чейк Конго.
Чемпионат22:48