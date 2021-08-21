Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча второго тура чемпионата Англии с «Арсеналом» сообщил о том, что атакующий полузащитник клуба Кристиан Пулишич пропустит ближайшую игру «синих» из-за положительного теста на коронавирус.
В городе Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) на стадионе «Сэнфорд Пентагон» состоялся главный бой турнира Bellator 265, в котором сошлись спортсмены тяжёлой весовой категории — 41-летний российский боец Сергей Харитонов и 46-летний представитель Франции Чейк Конго.