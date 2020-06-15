Экономика

Deita.ruDeita.ruВ правительстве хотят повысить сумму льготного кредита по ипотеке

Размер льготного кредита по ипотеке на российские новостройки могут увеличить, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на "Интерфакс". О том, что это необходимо сделать в случаях заключения договоров со ставкой 6,5%, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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