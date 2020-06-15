Экономика

Петербургский дневникПетербургский дневникБолее 170 тысяч семей подали заявку на льготную ипотеку

С момента действия программы в банки направили заявки на получение льготной ипотеки более 170 тысяч человек, из них 40 тысяч заявок было одобрено.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Хуснуллин сообщил об идее расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

РБКвчера в 12:58

Хуснуллин: правительство не планирует продлевать программу ипотеки под 6,5%

Коммерсантъвчера в 14:33

Хуснуллин: максимальную сумму льготной ипотеки по РФ надо увеличить

РИА Новостивчера в 15:20

Хуснуллин считает, что нужно увеличить доступную сумму кредита по льготной ипотеке

ТАССвчера в 14:49

Хуснуллин прогнозирует дальнейшее снижение ставок по ипотеке

Интерфаксвчера в 14:17

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Российская газетавчера в 10:30

На льготную ипотеку под 6,5% поступило около 170 тысяч заявок

РЕН ТВвчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика

Рябков сообщил, что вопрос об обмене Уилана не обсуждается

Возможность обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на содержащихся в тюрьмах США россиян не обсуждается.
ТАСС 07:03
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
300
Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Известия 06:47
59
Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым

На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
472
Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
4,2K
Происшествия

В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину

В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
391
Происшествия

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

ТАСС вчера в 13:12
Авто

КамАЗ выпустит первый в своей истории грузовой электрокар

Первой моделью станет мусоровоз Инженера КамАЗ в настоящее время ведут активную работу над созданием нового семейства грузовиков на электротяге.
Inc-news.ru 06:20
11
Кино

«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа

Фильм "Унесенные ветром" вернут в каталог сервиса HBO Max. Ранее картину убрали из-за расовых тем. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Piter.tv вчера в 07:04
386
Наука

COVID-19 способствует выработке сильных антител

Выяснилось, что те, кто недавно вылечился от COVID-19 обладают гораздо более сильными антителами к вирусу, чем те, кто переболел другими коронавирусами ранее.
Вестник Кавказа 05:09
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
1,9K
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
11
Общество

Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье

В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
2,1K
Происшествия

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло крупное ДТП

Сегодня днем диспетчеру 10-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о крупном дорожно-транспортном происшествии на 1648 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».
МЧС медиа 06:50
Общество

Москва перешла на новый этап снятия ограничений

Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
701
Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
393
Общество

В Симферополе отменили проведение парада Победы

Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
16
Футбол

Гаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка Италии

Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки полузащитника своей команды Ирвинга Лосано.
Soccer.ru 04:38
Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
22
Кино

Автор «Ведьмака» рассказала о сюжете второго сезона

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Культуромания вчера в 09:27
10
Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
88
Футбол

Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.
Lenta.ru 05:47
Наука

Сибирские ученые связали высокие надои у коров с определенным генотипом

Ученые НГАУ исследуют генотип у коров, который отвечает за производство качественного молока с высоким содержанием белка, из которого делают твердый сыр.
Тайга.инфо 05:47
Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
100
Общество

Александр Лебедев запустит российскую версию газеты The Independent

Бизнесмен Александр Лебедев, владеющий британским изданием The Independent, принял решение выпуская русскоязычную версию этой газеты.
Московский Комсомолец 06:17
Политика

В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
60
Экономика

Финансирование льготной сельской ипотеки увеличат втрое

Объем бюджетного финансирования по программе льготной сельской ипотеки вырастет в 2020 году втрое и составит 3 млрд рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.
Давыдов.Индекс вчера в 06:35
45
Политика

МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов

Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
1,1K
Энергетика

«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР

В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
5
Шоу-бизнес

На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник

На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное