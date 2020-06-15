Экономика
Петербургский дневникБолее 170 тысяч семей подали заявку на льготную ипотеку
С момента действия программы в банки направили заявки на получение льготной ипотеки более 170 тысяч человек, из них 40 тысяч заявок было одобрено.
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Политика
Рябков сообщил, что вопрос об обмене Уилана не обсуждается
Возможность обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на содержащихся в тюрьмах США россиян не обсуждается.
ТАСС 07:03
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Известия 06:47
Шоу-бизнес
Мария Шукшина осудила семью погибшего в ДТП с Ефремовым
На днях популярная актриса Мария Шукшина написала пост, в котором высказала свое отношение к ситуации, сложившейся в обществе после аварии с участием актера Михаила Ефремова.
Bimru.ru 01:50
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Происшествия
Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске
ТАСС вчера в 13:12
Авто
КамАЗ выпустит первый в своей истории грузовой электрокар
Первой моделью станет мусоровоз Инженера КамАЗ в настоящее время ведут активную работу над созданием нового семейства грузовиков на электротяге.
Inc-news.ru 06:20
Кино
«Унесенные ветром» вернут на HBO Max с комментарием киноведа
Фильм "Унесенные ветром" вернут в каталог сервиса HBO Max. Ранее картину убрали из-за расовых тем. Об этом пишет Entertainment Weekly.
Piter.tv вчера в 07:04
Наука
COVID-19 способствует выработке сильных антител
Выяснилось, что те, кто недавно вылечился от COVID-19 обладают гораздо более сильными антителами к вирусу, чем те, кто переболел другими коронавирусами ранее.
Вестник Кавказа 05:09
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Общество
Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье
В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье 06:36
Происшествия
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло крупное ДТП
Сегодня днем диспетчеру 10-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о крупном дорожно-транспортном происшествии на 1648 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».
МЧС медиа 06:50
Общество
Москва перешла на новый этап снятия ограничений
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. В соответствии с графиком снятия в городе ограничений 23 июня в Москве планируется открыть спортивные и детские площадки.
Газета.Ru 05:24
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
Общество
В Симферополе отменили проведение парада Победы
Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
Футбол
Гаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка Италии
Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки полузащитника своей команды Ирвинга Лосано.
Soccer.ru 04:38
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Кино
Автор «Ведьмака» рассказала о сюжете второго сезона
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Культуромания вчера в 09:27
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Футбол
Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.
Lenta.ru 05:47
Наука
Сибирские ученые связали высокие надои у коров с определенным генотипом
Ученые НГАУ исследуют генотип у коров, который отвечает за производство качественного молока с высоким содержанием белка, из которого делают твердый сыр.
Тайга.инфо 05:47
Музыка
Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Пользовательница TikTok записала видео, в котором сравнила композиции российской группы Little Big с песнями американского коллектива The Black Eyed Peas.
Lenta.ru 02:48
Общество
Александр Лебедев запустит российскую версию газеты The Independent
Бизнесмен Александр Лебедев, владеющий британским изданием The Independent, принял решение выпуская русскоязычную версию этой газеты.
Московский Комсомолец 06:17
Политика
В Грузии задержали россиянина по делу о подготовке заказного убийства
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали гражданина России по делу о подготовке к совершению убийства, сообщает СГБ на своем сайте.
РБК 01:16
Экономика
Финансирование льготной сельской ипотеки увеличат втрое
Объем бюджетного финансирования по программе льготной сельской ипотеки вырастет в 2020 году втрое и составит 3 млрд рублей, что позволит обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей.
Давыдов.Индекс вчера в 06:35
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Энергетика
«Газпром» засекретил поставки в ДНР и ЛНР
В первом квартале 2020 года «Газпром» официально прекратил поставки газа в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), так как не записал их на счет «Нафтогаза Украины».
Lenta.ru 02:08
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10