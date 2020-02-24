Более 17 тысяч заявок поступило на программу льготной сельской ипотеки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсельхоза России.

Более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

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