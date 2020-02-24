Экономика
Мой БрянскБолее 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
Более 17 тысяч заявок поступило на программу льготной сельской ипотеки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсельхоза России.
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Сельская ипотека с примерами: какой дом можно купить по новой программе в пригороде Тюмени
Новости Тюмени 72.ru22 февраля в 23:15
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Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Наука
В будущем станет возможной полностью оптическая обработка информации
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщил телеканал CNBC.
Политика
США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ
Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Здоровье
В Минздраве рассказали об опасных для здоровья профессиях
Работники IT-сферы и учителя болеют чаще представителей других профессий.
Армия и оружие
США поставят Индии военные вертолеты на $3 млрд
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»
Наука
Ученые считают, что самой древней устной легенде уже 37 000 лет
Исследования ученых подтвердили тот факт, что эта легенда может быть описанием двух исторических вулканических извержений, которые состоялись в регионе 37 000 лет назад.
Происшествия
Четыре человека погибли под Пензой от отравления угарным газом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек, предварительно, от отравления угарным газом под Пензой.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Происшествия
Названы мотивы убивавших бизнесменов ветеранов ФСБ
Следователи предполагают, что Чукаев, Чуканов и Воскресенский, зная о планах Васильева, усадили его в машину, убили и забрали деньги.
Общество
В Бельгии карнавал вызвал скандал из-за изображения евреев
Огромные карикатурные куклы, изображающие членов бельгийской королевской семьи, политиков и общественных деятелей, музыкантов и представителей разных общин, традиционно продефилировали на платформах по улицам бельгийского Алста в провинции Восточная Фландрия.
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Космос
Получены данные, изменяющие историю формирования Земли
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
Футбол
В Италии перенесли три футбольных матча из-за коронавируса
По последним данным, в Италии от коронавируса умерли два человека. Число заболевших увеличилось до 79.
Здоровье
В Приамурье на коронавирус обследовали более 270 человек
Более 270 человек, прибывших из Китая, обследовали на коронавирус в Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
Здоровье
Малышева пояснила, почему пенсионеры не могут лечиться в ее клинике
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук Елена Малышева пояснила, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам приходится платить.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Финансы
«Тихая гавань»: иностранные инвесторы полюбили Россию
В обоих случаях спрос втрое превысил предложение. Почему иностранный капитал вдруг горячо полюбил Россию — в материале РИА Новости.
Общество
Трамп запросил у конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента Дональда Трампа запросила у конгресса США дополнительно 2,5 миллиарда долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщило в заявлении административно-бюджетное управление Белого дома.
Общество
США ужесточают правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Новые правила усложнят процедуру получения разрешения на жительство иностранцам, которые рассчитывают жить за счёт государства.
Гаджеты
Смартфон Black Shark 3 не уступает Xiaomi Mi 10
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на карнавале в Германии
По меньшей мере 12 человек получили травмы в результате наезда автомобиля на группу зрителей карнавала в немецком городе Фолькмарзен (земля Гессен), сообщает WLZ-online.de.
Биатлон
Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.