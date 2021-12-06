РБКБолее 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодахТаковы результаты опроса, которое провело мобильное приложение «Справочник врача», сообщает РБК.News.ruВ России 36,5% врачей выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, 24,6% опрошенных полностью поддерживает законопроект в текущем виде.КоммерсантъНапротив, 21,9% врачей согласны поддержать проект, но только если предлагаемые ограничения будут сокращены.РБКБольшинство опрошенных (86,6%) согласны с тем, что информационную кампанию по убеждению людей вакцинироваться нельзя назвать успешной.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРБКАБНЦентральная Служба Новостей9111.ruPro Город РязаньAnewsНовостиВолгограда.руОбластная Рязанская ГазетаLive24СобеседникRTVIКапитал страныОбъективФАНNewInformГазета.RuНовые ИзвестияПсковская Лента НовостейАлтапрессВесьмаПодробнее о событииРБК: 17% врачей призвали ужесточить законопроекты о QR-кодахТАСС02:40Более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодахРБК23:00Самое цитируемоеРБК: в России более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодахRT на русском01:38РБК: более 17 процентов врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодахLenta.ru00:44Половина российских медиков поддержали обязательную вакцинациюКоммерсантъ00:55РБК: 17% врачей считают, что в законопроектах о QR-кодах следует расширить ограниченияNews.ru00:01Треть врачей в России выступили против закона о QR-кодахURA.Ru23:44Показать ещёОценить2,7KПоделиться