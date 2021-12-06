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Более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах

Таковы результаты опроса, которое провело мобильное приложение «Справочник врача», сообщает РБК.
News.ru
В России 36,5% врачей выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, 24,6% опрошенных полностью поддерживает законопроект в текущем виде.
Коммерсантъ
Напротив, 21,9% врачей согласны поддержать проект, но только если предлагаемые ограничения будут сокращены.
РБК
Большинство опрошенных (86,6%) согласны с тем, что информационную кампанию по убеждению людей вакцинироваться нельзя назвать успешной.
РБК

Подробнее о событии

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