За неделю с 9 апреля более 180 тыс. россиян подали электронные заявления о признании их безработными. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Более 180 тыс. россиян подали заявления о признании их безработными

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