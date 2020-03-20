Коронавирус
Вечерняя МоскваБолее 182 тысяч человек находятся в России под медицинским наблюдением
Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на новый коронавирус COVID-19 находятся более 182 тысяч человек. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора в воскресенье, 29 марта.
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с чего всё началось
Для здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в России предусмотрено 315 обсерваторов на 22 603 места, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.Вести.Ru03:30
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Роспотребнадзор: под наблюдением остаются более 182 тысяч человек, прибывших в Россию
Парламентская газета03:07
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Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Экономика
«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству
В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Политика
Песков перешел на удаленную работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Общество
Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
Происшествия
Коронавирус. Вторая женщина с инфекцией прибыла в Саратов из Москвы
Оперативный штаб при правительстве Саратовской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обнародовал данные об авиарейсе, которым прилетела в Саратов пациентка со вторым подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в нашем регионе.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Общество
Во Франции экс-министр умер от коронавируса
Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
Общество
В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
Общество
Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе
В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
Политика
В России учредили президиум правительства
В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Общество
Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 13 детей
В Москве среди новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки оказалось свыше 30 пожилых людей и 13 детей, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
Общество
Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Хоккей
Андрей Скабелка может возглавить «Локомотив»
Наставник «Барыса» Андрей Скабелка может стать главным тренером «Локомотива», передает «Спoрт-Экcпресс».
Музыка
Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Игры
Epic Games бесплатно раздает игру World War Z
Epic Games бесплатно раздает World War Z до 2 апреля 2020 года.
Политика
В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи
В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
Шоу-бизнес
Певица Наталья Гулькина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой
Певица Наталья Гулькина заплакала перед Лерой Кудрявцевой во время съёмок передачи «Секрет на миллион».
Политика
В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе
Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Путешествия
Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи
Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
Общество
Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса
На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.