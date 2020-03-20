Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваБолее 182 тысяч человек находятся в России под медицинским наблюдением

Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на новый коронавирус COVID-19 находятся более 182 тысяч человек. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Роспотребнадзора в воскресенье, 29 марта.
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с чего всё началось
Для здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в России предусмотрено 315 обсерваторов на 22 603 места, сообщает Роспотребнадзор на своем сайте
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Вести.Ru03:30

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Под меднаблюдение из-за коронавируса в России попали 182 тысячи человек

Московский Комсомолец03:15

Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

Взгляд.ру02:58

Роспотребнадзор назвал число находящихся под меднаблюдением россиян

Известия02:57

Роспотребнадзор: под наблюдением остаются более 182 тысяч человек, прибывших в Россию

Парламентская газета03:07

В России из-за коронавируса наблюдаются более 182 тысяч человек

РИА Новости02:59

Роспотребнадзор: 180 тысяч граждан РФ находятся под медицинским наблюдением

Красная весна03:26

Под наблюдением из-за коронавируса в России находятся 166,6 тыс. человек

ТАССвчера в 02:16
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Экономика

«Роснефть» продает все активы в Венесуэле российскому правительству

В пресс-службе кабмина подтвердили, что правительство России купило у "Роснефти" активы в Венесуэле, а владельцем стала полностью принадлежащая властям компания.
Газета.Ru вчера в 14:03
Политика

Песков перешел на удаленную работу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков стал работать удаленно.
BFM.ru 06:59
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

В Китае в целом удалось остановить распространение коронавирусной инфекции, заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн, передает Xinhua.
РБК 07:16
Происшествия

Коронавирус. Вторая женщина с инфекцией прибыла в Саратов из Москвы

Оперативный штаб при правительстве Саратовской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обнародовал данные об авиарейсе, которым прилетела в Саратов пациентка со вторым подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в нашем регионе.
Взгляд-инфо 06:35
Экономика

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
РИА Новости 01:00
Общество

Во Франции экс-министр умер от коронавируса

Экс-министр промышленности Франции Патрик Деведжян скончался от коронавируса в возрасте 75 лет, сообщается в коммюнике местных властей.
РБК 06:36
Общество

В Минздраве России рассказали о ситуации с медицинскими масками

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с медицинскими масками в стране.
RT на русском вчера в 07:35
Общество

Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

РБК 07:01
Общество

Губерниев возмущён отношением москвичей к ситуации с коронавирусом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение отношением жителей Москвы к эпидемии коронавируса.
RT на русском 06:58
Общество

Синоптик предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

В первый день недели ожидается гололедица и температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
RT на русском вчера в 13:28
Политика

В России учредили президиум правительства

В России образовали президиум правительства, его возглавил нынешний премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Lenta.ru 04:00
Общество

Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 13 детей

В Москве среди новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки оказалось свыше 30 пожилых людей и 13 детей, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИАМО 04:42
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Общество

Свердловчанка, вернувшаяся из Таиланда, избежала карантина

URA.Ru 05:40
Хоккей

Андрей Скабелка может возглавить «Локомотив»

Наставник «Барыса» Андрей Скабелка может стать главным тренером «Локомотива», передает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 07:14
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com 02:27
Игры

Epic Games бесплатно раздает игру World War Z

Epic Games бесплатно раздает World War Z до 2 апреля 2020 года.
Megaobzor.com вчера в 16:32
Политика

В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, включая маски, ограничения действуют до 1 июня, не распространяются на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.
РИА Новости вчера в 20:37
Шоу-бизнес

Певица Наталья Гулькина расплакалась перед Лерой Кудрявцевой

Певица Наталья Гулькина заплакала перед Лерой Кудрявцевой во время съёмок передачи «Секрет на миллион».
Актуальные Новости 06:03
Политика

В Госдуме прокомментировали петицию о создании базы НАТО в Мариуполе

Депутат Госдумы Андрей Козенко ответил на украинскую петицию с предложением создать военную базу НАТО в Мариуполе (Азовское море).
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

Как сообщает информационное агентство Live24, в случае блокировки карт банки теперь обязаны сообщать клиенту о причине, повлекшей принятие подобного решения.
SMINEWS в Иванове 06:26
Общество

Московское метро временно «переименовало» станции из-за коронавируса

На станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости находиться дома и соблюдать режим самоизоляции.
Известия вчера в 17:34
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