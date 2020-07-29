Общество
РИА ОмскПрессБолее 18 млрд рублей на детские выплаты выделил Михаил Мишустин
Еще 18, 4 млрд рублей на детские выплаты выделяет правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Эта сумма уже направлена в Минтруд.
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с чего всё началось
Правительство России выделило Минтруду 18,4 млрд руб. на выплаты нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Коммерсантъ28 июля в 10:48
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