с чего всё началось

Еще 18, 4 млрд рублей на детские выплаты выделяет правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Эта сумма уже направлена в Минтруд.

Более 18 млрд рублей на детские выплаты выделил Михаил Мишустин

Космос Китай запустил навигационную систему Beidou-3 Председатель Китая Си Цзиньпин принял участие в церемонии, посвященной запуску навигационной спутниковой системы Beidou-3, сообщает агентство «Синьхуа». 3

Путешествия Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будут возвращены от 5 до 15 тыс. руб, в зависимости от стоимости поездки. 12

Финансы Курс евро впервые с апреля поднялся выше 86 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 30 июля впервые с апреля поднялся выше отметки в 86 руб. 459

Гаджеты Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone Компания Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Inc. Луку Маэстри. 8

Политика Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. 98

Политика Владимир Путин направил на «Усольехимпром» войска Господин Путин распорядился незамедлительно приступить к работе на наиболее опасных объектах и привлечь к ним войска химзащиты Минобороны. 461

Происшествия Семь человек погибли, восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Крыму Семеро погибли, еще восемь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Наука Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента. 17

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 15

Фигурное катание Юлия Липницкая впервые показала фото новорожденной дочери Российская 22-летняя фигуристка и самая молодая олимпийская чемпионка-одиночница Юлия Липницкая поделилась с поклонниками фотографией своей дочери, которая родилась месяц назад. 20

Авто Управляющий активами Шувалова купит поставщика компонентов для Aurus Компания «КСП Капитал Управление Активами» Сергея Котляренко подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке 70% долей ООО «Кате».

Игры Никто из критиков не дал Hellpoint больше 70 баллов Средний балл РС-версии на Metacritic — 62, а вариант для PlayStation 4 оценили чуть лучше — 64.

Футбол Консорциум из Саудовской Аравии отказался от покупки «Ньюкасла» Ранее появилось информация, что консорциум, за которым стоит королевская семья Саудовской Аравии, собирается приобрести футбольный клуб у бизнесмена Майка Эшли.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 63

Политика Дегтярев представит Путину предложения по развитию Хабаровского края Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным 20 августа и доложить ему о положении дел в регионе. 2