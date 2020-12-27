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Более 1 млн пенсионеров попали в базу ФССП из-за долгов по кредитам

Более 1 млн российских пенсионеров включены в базу данных судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.В источнике
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ТАСС

В России более миллиона должников по кредитам перед банками составляют пенсионеры

Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ на просьбу привести данные о социальных категориях должников по кредитам.
ТАССвчера в 04:55
Подробнее о событии
Lenta.ru

Более миллиона российских пенсионеров задолжали банкам

Lenta.ruвчера в 08:50
Эхо Москвы

Служба судебных приставов насчитала в России больше миллиона пенсионеров с долгами по кредитам

Эхо Москвывчера в 06:35
Взгляд.ру

Более миллиона должников по кредитам в России оказались пенсионерами

Взгляд.рувчера в 06:16
Коммерсантъ

В России более 1 млн пенсионеров являются должниками по кредитам

Коммерсантъвчера в 05:52
Телеканал 360°

Каждый шестой должник в России оказался пенсионером

Телеканал 360°вчера в 05:49
Национальная служба новостей

ФССП: Более миллиона банковских должников по кредитам – российские пенсионеры

Национальная служба новостейвчера в 05:33
ТАСС

В России более миллиона должников по кредитам перед банками составляют пенсионеры

ТАССвчера в 04:55

Глава Group-IB Сачков описал портрет типичного российского хакера

Типичный российских хакер «пытается играть в Дона Корлеоне» — общается с бывшими или действующими сотрудниками правоохранительных органов, а также ищет помощников в политике, которые объяснят ему, что настоящие русские хакеры крадут деньги у иностранцев из-за «войны с Америкой».
Глава Group-IB Сачков описал портрет типичного российского хакера
Live2402:40

Спасенные рыбаки в Баренцевом море рассказали о гибели как минимум одного члена экипажа

Ранее сообщалось, что судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области, на борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти.
Спасенные рыбаки в Баренцевом море рассказали о гибели как минимум одного члена экипажа
Газета.Ru01:37