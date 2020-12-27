Более 1 млн пенсионеров попали в базу ФССП из-за долгов по кредитам
Более 1 млн российских пенсионеров включены в базу данных судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.В источнике
С чего всё началось
В России более миллиона должников по кредитам перед банками составляют пенсионеры
Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ на просьбу привести данные о социальных категориях должников по кредитам.
ТАССвчера в 04:55
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ФССП: Более миллиона банковских должников по кредитам – российские пенсионеры
Национальная служба новостейвчера в 05:33