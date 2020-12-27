Глава Group-IB Сачков описал портрет типичного российского хакера

Типичный российских хакер «пытается играть в Дона Корлеоне» — общается с бывшими или действующими сотрудниками правоохранительных органов, а также ищет помощников в политике, которые объяснят ему, что настоящие русские хакеры крадут деньги у иностранцев из-за «войны с Америкой».