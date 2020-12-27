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Более 1 млн пенсионеров попали в базу ФССП из-за долгов по кредитам

Более 1 млн российских пенсионеров включены в базу данных судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП.В источнике
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ТАСС

В России более миллиона должников по кредитам перед банками составляют пенсионеры

Более миллиона российских пенсионеров попали в базу данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ на просьбу привести данные о социальных категориях должников по кредитам.
ТАСС04:55
Подробнее о событии
Lenta.ru

Более миллиона российских пенсионеров задолжали банкам

Lenta.ru08:50
ТАСС

В России более миллиона должников по кредитам перед банками составляют пенсионеры

ТАСС04:55
Взгляд.ру

Более миллиона должников по кредитам в России оказались пенсионерами

Взгляд.ру06:16
Коммерсантъ

В России более 1 млн пенсионеров являются должниками по кредитам

Коммерсантъ05:52
Телеканал 360°

Каждый шестой должник в России оказался пенсионером

Телеканал 360°05:49
Национальная служба новостей

ФССП: Более миллиона банковских должников по кредитам – российские пенсионеры

Национальная служба новостей05:33
Эхо Москвы

Служба судебных приставов насчитала в России больше миллиона пенсионеров с долгами по кредитам

Эхо Москвы06:35

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Песков назвал ошибкой заявления Зеленского об ответственности СССР за Вторую мировую войну
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