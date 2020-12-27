Китайские бомбардировщики Хун-6 уступают российским Ту-95МС

Обозреватели гонконгского издания South China Morning Post написали о том, что китайские самолеты Хун-6К, изготовленные на базе советского бомбардировщика Ту-16 «Барсук», не только уступают российским и американским аналогам по пределу дальности и нагрузке, но и вообще их не стоит рассматривать как стратегические бомбардировщики дальнего действия.