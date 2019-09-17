Более 1 тысячи жителей Приморья, пострадавших от паводка в августе, получили материальные компенсации, сообщает администрация края.

Более 1 тысячи пострадавших от паводка приморцев получили компенсации

Экономика В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Кино Звезды «Зачарованных» еще раз сыграют сестер в сериале Американские актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, звезды культовых "Зачарованных", вновь объединились для ролей сериальных сестер.

Общество Турчак вступился за осужденного актера Устинова Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Авто Для Японии презентовали новую Toyota Corolla Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, разработанные специально для домашнего рынка на "удлиненной" платформе "пятидверки" Yaris, сменили поколение.

Общество Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.

Наука В России появится система слежения за поведением водителей В России в 2022 году появится система, которая будет предупреждать водителей о возможности возникновения аварийной ситуации.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Экономика Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.

Происшествия Заместителя Кличко избили в Киеве Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.

Армия и оружие Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили военные под Воронежем Комплекс РЭБ военные использовали для прикрытия частей от ракетно-пушечного и высокочастотного вооружения, а также для «ослепления» противника – подавления радиоэлектронной разведки неприятеля и блокировки системы радиосвязи.

Здоровье За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн. Для этого необходимо подать заявку на сайте мэра.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Политика Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина» Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Происшествия Мост обрушился в Псковской области Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

Происшествия Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.

Футбол Гвардиола приобрел жилье на Украине Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Происшествия МИД РФ потребовал от КНДР принять меры после инцидента в Японском море Северокорейские браконьеры совершили нападение на российских пограничников МИД РФ потребовал от КНДР принять "исчерпывающие меры" после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников российской погранслужбы.

Происшествия Саудовская Аравия продала здание консульства, где был убит Хашогги Власти Саудовской Аравии продали здание дипломатического представительства королевства в Стамбуле, где в 2018 году был убит журналист Джамаль Хашогги, передает телеканал Al-Jazeera.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.

Происшествия Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.

Политика США предлагают ЕС совместные проекты на Украине Управление координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии опубликовало грант для финансирования проектов, с помощью которых европейские страны смогут поделиться с Украиной опытом интеграции в ЕС.

Технологии Лучшая инвестновость дня: В Перми поддержат производство роботов Событию присвоен статус «Лучшая инвестновость» в дайджесте региональных инвестиционных новостей журнала «Инвест-Форсайт» от 18 сентября 2019 года.

Общество Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).