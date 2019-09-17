Общество
РИА НовостиБолее 1 тысячи пострадавших от паводка приморцев получили компенсации
Более 1 тысячи жителей Приморья, пострадавших от паводка в августе, получили материальные компенсации, сообщает администрация края.
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Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков
ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 04:23, Вашингтон
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Кино
Звезды «Зачарованных» еще раз сыграют сестер в сериале
Американские актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, звезды культовых "Зачарованных", вновь объединились для ролей сериальных сестер.
Российская газета 04:07
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 02:59
Авто
Для Японии презентовали новую Toyota Corolla
Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, разработанные специально для домашнего рынка на "удлиненной" платформе "пятидверки" Yaris, сменили поколение.
Новые автомобили вчера в 11:19
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Наука
В России появится система слежения за поведением водителей
В России в 2022 году появится система, которая будет предупреждать водителей о возможности возникновения аварийной ситуации.
Kazanfirst.ru 03:24
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Армия и оружие
Комплекс РЭБ «Палантин» впервые применили военные под Воронежем
Комплекс РЭБ военные использовали для прикрытия частей от ракетно-пушечного и высокочастотного вооружения, а также для «ослепления» противника – подавления радиоэлектронной разведки неприятеля и блокировки системы радиосвязи.
Горком 00:41
Здоровье
За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн
За календарем прививок детей родители смогут следить онлайн. Для этого необходимо подать заявку на сайте мэра.
Вести Подмосковья 00:49
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Политика
Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»
Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Происшествия
Мост обрушился в Псковской области
Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.
ТАСС вчера в 15:19
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Футбол
Гвардиола приобрел жилье на Украине
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".
Газета.Ru 01:08
Происшествия
МИД РФ потребовал от КНДР принять меры после инцидента в Японском море
Северокорейские браконьеры совершили нападение на российских пограничников МИД РФ потребовал от КНДР принять "исчерпывающие меры" после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников российской погранслужбы.
Аргументы и Факты вчера в 14:24
Происшествия
Саудовская Аравия продала здание консульства, где был убит Хашогги
Власти Саудовской Аравии продали здание дипломатического представительства королевства в Стамбуле, где в 2018 году был убит журналист Джамаль Хашогги, передает телеканал Al-Jazeera.
REGNUM 03:30
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в РФ
В общей сложности выявляемость опухоли мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. человек, или около 34 тыс. ежегодно.
Профиль вчера в 05:34
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия вчера в 05:45
Политика
США предлагают ЕС совместные проекты на Украине
Управление координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии опубликовало грант для финансирования проектов, с помощью которых европейские страны смогут поделиться с Украиной опытом интеграции в ЕС.
RT на русском 00:49
Технологии
Лучшая инвестновость дня: В Перми поддержат производство роботов
Событию присвоен статус «Лучшая инвестновость» в дайджесте региональных инвестиционных новостей журнала «Инвест-Форсайт» от 18 сентября 2019 года.
Инвест-Форсайт 03:46
Политика
Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост
Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост.
Реальное время 03:31
Общество
Ургант вспомнил на «Первом канале» о Страшном суде из-за дела Устинова
Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову, задержанному в день акции 3 августа и получившему 3,5 года колонии общего режима по статье о применении насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК).
РБК 03:01
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40