Власти Приморского края выплатили компенсации более 1,1 тыс. жителей, пострадавших в результате паводка в августе. Об этом информирует краевая администрация. В сообщении говорится, что после дождей, которые прошли 9 сентября, комиссии на местах «доустанавливают сумму ущерба».

В Приморье выплатили компенсации более 1000 пострадавших от паводка

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