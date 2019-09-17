Общество

РИА НовостиРИА НовостиБолее 1 тысячи пострадавших от паводка приморцев получили компенсации

Более 1 тысячи жителей Приморья, пострадавших от паводка в августе, получили материальные компенсации, сообщает администрация края.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:59, Вашингтон
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