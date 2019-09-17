Общество
РИА НовостиБолее 1 тысячи пострадавших от паводка приморцев получили компенсации
Более 1 тысячи жителей Приморья, пострадавших от паводка в августе, получили материальные компенсации, сообщает администрация края.
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Страховщики отказываются работать с приморскими фермерами из-за паводков
ВЕСТИ: Приморьевчера в 19:19
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 05:59, Вашингтон
Футбол
Ван Дейк опроверг слухи о новом контракте с «Ливерпулем»
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подтвердил, что в данный момент не ведет с клубом переговоры о новом контракте.
Матч ТВ 04:14
Политика
Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Общество
В Ростове требуют уволить мужчину-педагога за маникюр
После разговора учитель снял маникюр, передает РБК. К преподавателю претензий по поводу его квалификации никогда не поступало.
RuNews24.ru вчера в 15:54
Шоу-бизнес
Заворотнюк взяли под охрану из-за репортеров
К Анастасии Заворотнюк пришлось приставить охрану из-за активных журналистов.
Рамблер 05:17
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов
Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов.
Известия 05:18
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Недвижимость
Объем предложения массовых новостроек в Москве превысил 1 млн кв.м
"По итогам августа на московском рынке новостроек массового сегмента общая площадь представленных в продаже квартир составила 1 млн 7 тыс. кв.м. По сравнению с прошлым месяцем объем предложения вырос на 6%, с августом 2018 года - на 22%", - говорят эксперты.
Интерфакс 02:00
Политика
Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы»
Как заявил в ходе разговора Зюганов, «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы».
RT на русском вчера в 15:58
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
Польша отказала крымскому депутату в визе для участия в совещании ОБСЕ
Депутат крымского парламента, ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Чингиз Якубов заявил, что польская сторона отказа ему в получении визы для участия в совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.
РИА Новости 05:31
Здоровье
Онколог предсказал скачок смертности от рака в России в ближайшие годы
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Политика
МИД Украины поделился «формулой Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по которой политический деятель намерен завершить войну в Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 02:56
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Политика
Трамп пообещал ужесточить условия торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в ходе поездки по штату Калифорния, что торговая сделка с Китаем может быть достигнута скоро - возможно, до президентских выборов в США или через день после выборов.
Московский Комсомолец вчера в 15:55
Происшествия
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал процент излечимости рака груди
Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, насколько вероятно излечение от рака молочной железы в случае, если его выявляют на первой-второй стадии.
Известия вчера в 12:24